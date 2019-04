Ady-versek MásKÉPp

Ady Endre írógéppel készült portréja, Velok István alkotása.

MTI-Fotó: Vajda János

Dr. Horváth Sándor Domonkos: „A pályázattól azt várom, hogy még több figyelem jusson Ady költészetére, kortársaira és az egész magyar irodalomra."

Középiskolás diákok jelentkezését várják, akik szeretik az értelmet és érzelmet egyaránt megérintő verseket, akik egyénileg vagy két-három fős csapatban próbára tennék fotó- és filmszerkesztési kreativitásukat.Pályázni olyan fotóval és/vagy filmetűddel lehet, amely Ady Endre költészetének a pályázók számára leginkább megérintő üzenetéről szól. Lehet teljes verset vagy verssorokat választani, annak szellemiségét, megszólító üzenetét, kiemelt gondolatát fényképpel bemutatni vagy megfilmesíteni. Egy alkotó több pályamunkával is nevezhet. Az elkészült pályamunkákat szakértők bevonásával értékeljük, a zsűri a legjobb öt pályamunkát díjazza.– Természetesen a százéves évfordulóra emlékezünk a pályázattal, nem csupán ezzel, hiszen rendezvényeink szervezésekor is kiemelten gondolunk a költőzseni megünneplésére – mondta megkeresésünkre dr. Horváth Sándor Domonkos igazgató. – Ady művészetének megítélése az irodalomtörténet feladata, azonban minden, egy picikét irodalom, vers iránt érzékeny személyiségnek megvan a maga saját, szubjektív Ady-képe, élménye, hiszen verseiben az emberi érzéseket, a szerelmet, a spiritualitást olyan egyedi zsenialitással ragadta meg, hogy talán nincs is olyan értelmiségi, akinek nem lenne kedvenc, kedves Ady-verse. A magyar irodalom óriásai közé sorolom, a huszadik század irodalmi mérföldköve, gondoljunk a Nyugat indulására. A magyar irodalom század eleji friss, új hangokkal való magasba ívelése aligha történt volna meg Ady Endre nélkül, hatása azonban napjainkig mutat.A legjobb alkotásokat virtuális kiállítás keretében bemutatják a könyvtár online felületén. Beküldési határidő: 2019. április 29. A versenyfelhívás olvasható a könyvtár honlapján is: www.gyorikonyvtar.hu.