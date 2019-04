Kabay Barna producer elmondta, hogy a sorozat megszületése előtt két dokumentumfilmet is készítettek Béres Józsefről. Később megszületett egy 100 perces televíziós játékfilm, ezt követően pedig a sorozatot alkották meg a történetből. Mint mondta, Béres József gondolkodásmódja fogta meg, ennek a különleges embernek a szerénysége, odaadása, másokért való küzdelmei. Gyöngyössy Bence rendezővel és Petényi Katalin írótársával együtt azért is érezték magukhoz közelállónak Béres Józsefet, mert az életöröm és természetszeretet jellemezte. Ez a kettő végigkísérte életét és támaszt adott neki. „Ezt érzem nagyon mainak és modernnek. Ezt a fajta életszeretetet" - mondta.A forgatókönyv alapját a Cseppben az élet című könyv adta. A sorozat mintegy tíz évet ölel fel a hatvanas évek derekától a hetvenes évek közepéig, a Béres Csepp megalkotójának drámai életszakaszára összpontosítva. A film a kutató hatalommal vívott, megalkuvást nem tűrő harcának bemutatása mellett látleletet nyújt a hatvanas-hetvenes évek Magyarországáról.A producer elmondta: fontosnak tartják, hogy a mai fiatalok, akik ezt a kort, a diktatúra ezen oldalát nem ismerik, lássák a történetet, megismerjék Béres Józsefet. Mint mondta, a film főszerepére Gáspár Tibor színművészt casting nélkül választották ki, már a forgatókönyv írása közben is rá gondoltak. A sorozatban több mint hatvan színész játszik.Béres József, a sorozat főhősének fia elmondta, hogy a család számára meglepetés volt, hogy film készül édesapjáról, ahogy az is, hogy korábban Fazekas István A megvádolt címen drámát írt róla, amelyet két magyar színház is rövid időn belül bemutatott. Mint fogalmazott, a film jól szolgálja azt az ügyet, amelyet édesapja szolgált és jól szolgálja a magyarság ügyét is, hiszen pozitív példák kerülnek vászonra.Béres József 44 éves korában végezte el a gödöllői agrártudományi egyetemet, 52 éves korában alkotta meg a Béres-cseppet. A tudásszomj jellemezte, valamint az ismeretek szintézisére való képesség, hogy felismerése nyomán nemcsak a diagnózist állította fel, hanem terápiás választ is adott rá, ez volt a Béres-csepp.Béres József felidézte, hogy az 1970-es évek közepén édesapját a hatóságok támadták - a kuruzslás vádjával eljárás is indult ellene -, ám ő mégis megmaradt hazaszerető embernek. A magyarságnak a hazaszeretetből is alapos lecke mindez - mondta.