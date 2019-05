Csodás hagyatékkal gazdagodott a Petőfi Irodalmi Múzeum - Hazakerült Kabdebó Tamás hagyatéka

Forrás: pim.hu

Kabdebó Tamás (1934-2018) József Attila-díjas emigráns magyar költő, író és kultúrtörténész hagyatékával gazdagodott a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) gyűjteménye.A Kabdebó Tamás könyvtárát, naplóit és kéziratait is tartalmazó, 50 dobozt megtöltő hagyatékot a szerző lánya, Kabdebó Lily adta át a múzeumnak szerdán Budapesten.Demeter Szilárd, a PIM főigazgatója az ünnepségen hangsúlyozta: Kabdebó Tamás hagyatékának hazahozatalával nagy adósságot törleszt a magyar kultúra az emigráns magyar irodalom felé. A PIM és a magyar irodalom hivatalos intézményeinek a feladata, hogy összegyűjtsék és újra elérhetővé tegyék az emigráció magyar irodalmának emlékeit - fűzte hozzá.Kubassek János, az érdi Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója kiemelte: rendkívül sokoldalú ember volt Kabdebó Tamás, egyszerre író-költő, történész, műfordító, irodalomtörténész és nyelvész. Patrióta világpolgár volt. Életműve nem csupán magyar, hanem angol nyelvű művei révén a világirodalom mindenhol megbecsült része is - tette hozzá.Kabdebó Tamás hagyatékát a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) Ithaka pályázata keretében szerezte meg a PIM, hasonlóan többek között Rónai Pál műfordító hagyatékához vagy a Müncheni Magyar Intézet és a Buenos Aires-i Hungária Könyvbarátok Köre gazdag gyűjteményéhez - mondta el Bánki Zsolt István, a PIM főmuzeológusa.Felidézte: a múzeum már az 1970-es években elkezdte gyűjteni az emigrációban élő magyarság irodalmának, kultúrájának forrásait. Az évtizedek alatt sokszínű, gazdag gyűjtemény jött létre, amelynek része egyebek mellett letétként Márai Sándor hagyatéka is.Kabdebó Tamás 1934-ban született Budapesten. 1956-ban diákújságíróként részt vett a forradalomban, majd elhagyta Magyarországot. 1960-ban a walesi egyetemen történelemből, 1969-ben a londoni egyetemen könyvtártudományból szerzett diplomát. 1960-ban és 1961-ben a walesi egyetem könyvtárosa, 1969-től 1972-ig az University of Guyana (Georgetown) alapító könyvtárigazgatója, 1974 és 1982 között a Victoria University of Manchester könyvtárvezető-helyettese, 1983-tól az írországi Maynooth Egyetem könyvtárigazgatója, 2001-től a dublini University College előadója volt.Fő kutatási területe az összehasonlító irodalom, a 19. századi európai történelem, a Szent Péter-templom bibliográfiája és egyetemi olvasmánykutatás volt.Több mint harminc magyar nyelvű könyvet írt. Főbb művei között tartják számon a Minden idők (1978); Az istenek (1983); az Árapály (1994); a Pezsdülés (1995); a Forrás (1998); a Rendes emberek szigete (2001); az Utazás a szívem körül (2002); a Milyen színű éjjel a tenger (2004); Tariménes utazásai (2006), a Giorgione nyomában (2009) és a Dunaúszó (2013) című köteteket.Munkásságát számos irodalmi és történelmi díjjal ismerték el. 1992-ben Pro Patria Hungarica-díjat, 1997-ben Füst Milán-nagydíjat, 1999-ben Nagy Imre-emlékplakettet és Arany János-díjat, 2001-ben József Attila-díjat, 2003-ban Petőfi-díjat, 2004-ben Pro Cultura Hungarica díjat, 2010-ben Salvatore Quasimodo-különdíjat, 2017-ben Magyarország Babérkoszorúja díjat kapott.