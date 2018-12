Egymillióért árverezik József Attila ajándékkönyvét

A költőzseni hatodikban határozta el, hogy eminens tanuló lesz. A kötetet jó magaviseletéért és szorgalmáért kapta Makón.

Fotó: wikipédia/antikvárium.hu

SEKÉLY E KÉJ

József Attila a gimnázium után iratkozott be a szegedi bölcsészkarra, ám a Tiszta szívvel című verse miatt eltanácsolták. Születésnapomra című versében így emlékezett:

Lehettem volna oktató, nem ily töltőtoll koptató szegénylegény. De nem lettem, mert Szegeden eltanácsolt az egyetem fura ura.

A József Attilának dedikált kötetek jóval ritkábban bukkannak fel hazánkban, mint a költő ajánlásával ellátottak, így a most egy magánkönyvtárból előkerült darab valódi szenzációnak számít. Az árverésre bocsátott Régi nóták példány minden kétséget kizáróan 1922. június 29-én valóban József Attila tulajdonába jutott, és a költő egy ideig biztosan birtokolta is azt, így gyakorlatilag az első versei írásához készülődő diák könyvtárának egy darabja került elő.A jutalomkönyv előkerülése azért is különleges, mert a visszaemlékezések szerint József Attila egyébként sem túl nagy házi könyvtára a halála után eltelt évtizedekben szétszóródott, és Tasi József műve, a költő könyvtárát rendszerező 1996-os, József Attila könyvtára és más tanulmányok című katalógusa az elmúlt húsz évben alig bővülhetett újabb darabokkal.József Attila a húszas évek elején a makói gimnáziumban határozta el, hogy javít eredményein, és osztályelső lesz. Terveit siker koronázta, hiszen az 1921/22-es tanév végén kiállított jeles bizonyítványában már csak egyetlen kettes érdemjegye – ami a mai négyes osztályzatnak felel meg – volt, és az is csupán írásbeli dolgozatainak külalakjára.