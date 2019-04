Gyerekkönyvek nemzetközi seregszemléje - Kiadványokkal tisztelegtek Benedek Elek és a magyar népmesehagyomány előtt

Benedek Elek félalakos portrészobra, Lestyán-Goda János szobrászművész alkotása. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A vásár ideje alatt két program is népszerűsítette a magyar népmeseirodalmat.

A Fiú és a Hétfejű tündér jelenete Lázár Ervin: A Hétfejű Tündér című meséjéből készült zenés bábjátékban. (Illusztráció) Fotó: MTI

A klasszikus mesehősök modern grafikáit felvonultató magyar stand a könyves seregszemle központi helyszínén, csaknem száz négyzetméteren várta a magyar gyerekkönyvek és kultúra iránt érdeklődőket.

A klasszikus mesehősök modern grafikáit felvonultató magyar stand a könyves seregszemle központi helyszínén, csaknem száz négyzetméteren várta a magyar gyerekkönyvek és kultúra iránt érdeklődőket. Itt állította ki legfrissebb gyerekkönyveit számos kiadó. A magyar stand arculatát Takács Mari grafikusművész tervezte.Claudia Tatasciore műfordító, a Bolognai Egyetem oktatója és Puskás István irodalomtörténész, a Római Magyar Akadémia igazgatója beszélgetett a népmesefordítás kihívásairól, valamint a Mesemúzeum szervezésében Lázár Ervin A Hétfejű Tündér című meséjéhez kapcsolódóan tartott interaktív gyerekfoglalkozást Nemes-Jakab Éva múzeumpedagógus.Magyar könyvekkel találkozhatott az érdeklődő az IBBY (International Board of Books for Young Readers) Honour Listjének idei kiadásában is: a fordítások közöttAz informatikus kutyája (Móra, 2016); a szerzőknélDettikéről és más istenekről című regénye (Csimota, 2016), az illusztrátorok közöttÉs most elmondom, hogyan lifteztem (Pagony, 2017) című könyvei szerepeltek.A Müncheni Nemzetközi Gyerekkönyvtár válogatásán, a White Raven legfrissebb listáján a(Tilos az Á Könyvek, 2017) ésFelhőmesék (Magvető, 2017) című könyvei voltak kézbe vehetőek. 2018 óta aillusztrátor tiszteletére megrendezett Silent Book Contest szervezői szintén kiállították az idei döntős pályaműveket. A szöveg nélküli, pusztán képi eszközökkel elbeszélt történetek között egyetlen magyar alkotásként szerepeltWhile you are asleep című könyvterve.Az IBBY sajtótájékoztatón ismertette a jövő évben kiosztandó Andersen-díjak zsűritagjait. Az Andersen-díjat szakmai bizottság ítéli oda kétévente egy szerzőnek és egy illusztrátornak, akik a gyermek- és ifjúsági irodalom területén jelentős életművel rendelkeznek. A díj várományosai között szerepelszerző ésillusztrátor, az idei Bolognai Könyvvásár magyar pavilonjának tervezője.A magyar állam által 2012-ben elindított Publishing Hungary Program a magyar könyvkultúra, szépirodalom nemzetközi láthatóságát segíti elő, közvetít a hazai és nemzetközi könyves szakma képviselői között azzal a céllal, hogy a magyar könyvkiadás számára nemzetközi könyvpiacokat hódítson meg. A programnak köszönhetően Magyarország évente 10-12 könyvvásáron mutatkozik be és 40-50 hazai szerzőnek szervez megjelenési lehetőséget nemzetközi fesztiválokon.