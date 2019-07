Gyógynövények a zsebemben: új kiskönyv segíti a gyógynövények felismerését

Gyuri bácsi és lánya

Az erdőn-mezőn járva gyakran nincs lehetőség arra, hogy az internetet vagy egy szakértőt hívjunk segítségül a beazonosításhoz, ilyenkor jön jól egy fellapozható zsebkönyv. A szerkesztésnél nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a gyógynövényfelismerést a jó minőségű fotók mellett a növények részletes botanikai ismertetésével, lelőhelyük leírásával segítsük"

A kiskönyvet úgy tervezték meg, hogy az könnyen elférjen a zsebben, hátizsákban, bírja a törődést és a sűrű használatot, bízva abban, hogy sok gyógynövénybarát viszi majd magával a gyűjtő túrákra.

Sokat túrázik és közben szívesen gyűjt gyógynövényeket? Akkor biztosan járt már úgy, hogy nem tudta eldönteni a lábai előtt heverő növényről, hogy az valójában apróbojtorján, orvosi somkóró vagy kisnövésű ökörfarkkóró és jó lett volna egy kéznél lévő kisokos, ami eligazítja. Ezt a hiányosságot orvosolja most Gyuri bácsi lányának, Lopes-Szabó Zsuzsának Gyógynövények a zsebemben című, frissen kiadott kiskönyve, amelyben a szerző a magyar vidékeken leggyakrabban előforduló gyógynövényeket mutatja be röviden.A zsebkönyv azoknak készült, akik maguk szeretnék megtalálni és begyűjteni a gyógyteának valót saját fogyasztásra vagy a családjuk számára.– nyilatkozta a szerző, Lopes-Szabó Zsuzsa természetgyógyász-fitoterapeuta, Gyuri bácsi lánya.A növényleírások mellett igyekeztek a gyógynövények felhasználásáról is tanácsokat adni, és természetesen a gyógynövények történetéről szóló érdekességek sem maradhattak ki.A könyvet július 13-14-ig megvásárolhatja és dedikáltathatja is a szerzővel vagy Gyuri bácsival a 13. Bükkszentkereszti Gyógynövénynapokon , illetve élesben is kipróbálhatja a szervezett túrák alatt.