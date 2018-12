Hangolódjunk karácsonyra!

Josie Silver: Egy decemberi nap

Charles Dickens: Karácsonyi történetek

Allan Zullo: A kutya, aki megmentette a karácsonyt – és más igaz állattörténetek

Katie Fforde: Karácsonyi meglepetés és más történetek

Laurie szinte biztos benne, hogy csak a filmekben létezik a ,,szerelem első látásra". De egy havas decemberi napon buszra száll, a bepárásodott üvegen át meglát egy férfit, és rögtön tudja, hogy ő az igazi. Egy varázslatos pillanatra összekapcsolódik a tekintetük... aztán a busz továbbhajt. Laurie úgy érzi, meg van írva a csillagokban, hogy viszont kell látniuk egymást, ezért a következő évet azzal tölti, hogy London minden buszmegállóját és kávézóját tűvé teszi a férfi után. De nem sikerül időben megtalálnia. Egy karácsonyi bulin találkoznak újra - Laurie legjobb barátnője, Sarah boldogan mutatja be Laurie-nak az új pasiját... Ő az. A férfi, akit a busz ablakából látott.Aztán eltelik újabb tíz év, és ezalatt Laurie, Sarah és Jack sorsa barátság, kihagyott lehetőségek, és szívfájdalmak háromszögében rendeződik újra. Szívet melengető, derűs, megindító szerelmi történet, amelyet egyszerűen nem lehet letenni.A nagy angol mesemondó talán legismertebb műve az 1843-ban írt és most is időszerű Karácsonyi ének. Szegénység és gazdagság örök ellentétét állítja szembe és oldja föl Dickens a szívtelen, gazdag Scrooge megigazulásának meseszerű történetében, amelynek adaptációival (több tucat megfilmesítés, hangjáték, színpadi változat) évről évre találkozhatunk karácsony táján. A mű első megjelenésétől fogva óriási népszerűségnek örvend, s részben ezért Dickens a következő huszonöt évben még sok más karácsonyi-újévi történetet írt. A Karácsonyi történetek címen ismert klasszikus összeállítás, amely a Karácsonyi ének mellett négy további történetet - Harangszó (1844), Házi tücsök (1845), Az élet csatája (1846), A szellem embere (1848) - tartalmaz, magyarul utoljára 1958-ban jelent meg egy kötetben. Most új fordításban adjuk közre ezt az örökzöld gyűjteményt.Állat és ember évezredek óta nélkülözhetetlen társai egymásnak. Kitartás, szeretet, hűség, öröm és fájdalom, mind e kapcsolat sajátja. Van, hogy ők mentik meg a karácsonyt, és előfordul, hogy veszéllyel nem törődve a gazdájuk életét is. Igazi társak jóban-rosszban. Csínytevéseik sok bosszúságot okozhatnak, de szeretetükkel, ragaszkodásukkal mindenért kárpótolnak. Nincs is nagyobb öröm, mint egy eltűnt, majd megkerült cica, aki hirtelen előbukkan egy karácsonyi dobozból, a fa alól. De kóborló tappancsost sem utolsó dolog befogadni karácsony estéjén. Valamint rénszarvasból is lehet kezes házi kedvenc, bármily furcsa is. E történetek mindegyike megható tanúbizonysága annak, hogy az állatokkal való kapcsolatunk maga a karácsonyi csoda.Egy nap van már csak karácsonyig, és még annyi a teendő, az ember azt sem tudja, hol áll a feje! Romy például rohan a reptérre, mert Franciaországban várja a pasija, hogy ott ünnepeljenek. De mi lesz, ha a hóvihar miatt nem száll fel gép? Ginny és Ben karácsonyra időzítették a nászútjukat. Egy romantikus vendégházban szeretnék tölteni ünnepeket, a szállásról azonban kiderül, hogy van vele egy kis gond... Fenelláékhoz megérkeznek a barátai, akik ikerbabáik mellett egy francia fiút is magukkal hoznak. S hogy még nagyobb legyen a káosz, Fenella férjének szülei is bejelentkeznek... Stella az apjától örökölt erdei házban karácsonyozik. S bár az eredeti tervek szerint egyedül lett volna, váratlanul társaságot kap... A barátság kötelez, vallja Jo, és rááll, hogy a barátnője sznob munkaadójának és vendégeinek megfőzi és feltálalja az ünnepi ebédet, de úgy, hogy ne vegyék észre a személycserét... Ellának hivatása, hogy szebbé tegye mások karácsonyát, de nincs mindig könnyű helyzetben. Vajon boldogul a mogorva nagybácsival és a nála karácsonyozó rokongyerekekkel is? Hat szívmelengető és humoros történet, amellyel a nagy rohanásban is könnyedén hangolódhatunk rá az ünnepekre