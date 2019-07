Harmadszor nyerte el őslakos szerző az ausztrál irodalmi nagydíjat

Harmadszor nyerte el őslakos író a legjelentősebb ausztrál irodalmi elismerést, a Miles Franklin-díjat, amelyet idén Melissa Lucashenkónak, a Too Much Lip című regény szerzőjének ítéltek oda.



A Brisbane-ben élő 52 éves írónőnek kedden Sydneyben adták át az elismerést egy ünnepségen.



A regény egy őslakos család sorsán keresztül mutatja be a gyarmatosítás brutalitását és napjainkig tartó káros hatását. "Egy igazi mókás regényt akartam írni, amely komolyan veszi a traumát" - mondta a szerző.



Az 1957-ben fehér anyától és őslakos apától született Kim Scott volt az első bennszülött származású író, aki 2000-ben Benang című regényével elnyerte a rangos irodalmi díjat. 2011-ben szintén Kim Scott kapta az elismerésért a That Deadman Dance című könyvéért, mely a Délnyugat-Ausztráliában élő nyungar törzs, a brit pionírok és az amerikai bálnavadászok 1870-es években történt találkozását meséli el.



A 60 ezer ausztrál dollár (12 millió forint) pénzjutalommal járó, 1957 óta évente odaítélt kitüntetéssel "az ausztráliai életet bármilyen korszakban bemutató könyvet" ismernek el Stella Miles Franklin (1879-1954), kora egyik legjelentősebb ausztrál szerzőjének végakarata alapján.



Franklin leghíresebb regénye az 1901-ben megjelent romantikus dráma, a My Brilliant Career (Ragyogó karrierem), amely alapján 1979-ben kosztümös mozifilm is készült.