Háromszázezer kötetes könyvtára volt a divatikon Lagerfeldnek

Karl Lagerfeld személyes jelképévé vált dioptriás napszemüvege és lófarokban hordott haja. Fotó: MTI/EPA/Ian Langsdon

Jobbkeze lesz az utódja

Gyapjúkabáttal debütált

A német egyszerűség és a francia elegancia találkozása

A hamburgi származású, Párizsban élő divatcézár az elmúlt hetekben gyengélkedett, a divatház január 22-i párizsi divatbemutatóin sem vett részt erős fáradtságra hivatkozva. A Chanel közleménye szerint „rövid betegség után" hunyt el.Lagerfeld 1983 óta töltötte be a Chanel művészeti igazgatójának tisztségét, de volt saját márkája is. Mint kedden bejelentették, utódja a kreatív vezetői tisztségben közeli munkatársa és eddigi helyettese, a Lagerfeld jobbkezének nevezett Virginie Viard lesz.Karl Lagerfeld (eredeti neve Karl Otto Lagerfeldt) 1933. szeptember 10-én született Hamburgban, svéd apja jómódú hamburgi gyártulajdonos, német anyja egy helyi politikus lánya volt. Gyermekkorát a bajorországi családi birtokon töltötte, majd 1953-ban édesanyjával Párizsba költözött és élete végéig ott élt. Születési dátumaként szívesen adott meg ellentmondó adatokat, 1935 és 1938 közötti évszámokat.A párizsi Lycée Montaigne-ben rajzot és történelmet tanult, majd hamarosan divattervezőként mutatkozott be. 1955-ben egy nemzetközi pályázatra benyújtott női gyapjúkabátjával első díjat nyert. Három évig Pierre Balmain divattervező mellett dolgozott, majd öt évig Jean Patou számára tervezett exkluzív kollekciókat.Első kreációi nem arattak osztatlan sikert, de a Tiziani számára tervezett ruháiért már Liz Taylor is rajongott. Szabadúszóként több híres divatháznak is tervezett, 1964-ben egy hároméves művészeti főiskolai kurzusra is beiratkozott.Karrierje 1983-tól ívelt felfelé, amikor a Chanel divatház vezető tervezőjeként készített kollekciójával nemzetközi elismerést szerzett, kitűnően ötvözte a német egyszerűséget és a francia eleganciát. Ebben az időben saját céget is alapított Karl Lagerfeld és Lagerfeld Gallery márkanévvel. Miközben hű maradt Coco Chanel örökségéhez, újra felfedezte a gallér nélküli zakót, a tweed anyagot, a Chanel-imázs részévé tette a motorosdzsekit és -csizmát is.Lagerfeld szívesen fedezett fel manökeneket, többek között a nyolcvanas években Ines de la Fressange-t, a kilencvenes években Claudia Schiffert, akiből támogatásával topmodell vált. Híressé vált felfedezettjeivel szemben páratlan szigorúságot tanúsított, főként a testsúlyt és a diétát illetően.Lagerfeld a divattervezés mellett oktatással, jelmeztervezéssel is foglalkozott, 1980–1984 között vendégtanár volt a bécsi iparművészeti egyetemen, több alkalommal közreműködött operabemutatók és filmek jelmezeinek tervezésében.

Rendkívüli kreativitásának, szakmai tudásának és stílusának köszönhetően a világ egyik vezető divattervezője, a divatvilág ikonikus alakja lett, személyes jelképévé vált dioptriás napszemüvege és lófarokban hordott haja. Még macskája, Choupette is híressé vált.

Karl titkos élete

Julianne Moore amerikai színésznő Karl Lagerfeld felvételén a 2011-es Pirelli-naptárban. Fotó: MTI/EPA

A vaku mögött

A felvételen Lagerfeld egy könyvesboltból lép ki. Fotó: Dreamstime

Érdekességek Lagerfeldről



1. Háromszázezer könyve volt és számtalan irodalmi műből tudott fejből idézni.



2. A modern világgal nehezen barátkozott meg, a közösségi médiát értelmetlennek tartotta és utálta a szelfiket.



3. Fegyelmezett művész volt, megvetette az alkoholt és a drogokat, a kólát viszont imádta, a partikon gyakran fizetett egy pincérnek, hogy gondoskodjon arról, hogy sose fogyjon ki a poharából.



4. Kulturális kezdeményezésekben is részt vett, 1973-ban Andy Warhol L’Amour című filmjében önmagát – vagy inkább karikatúraszerű alteregóját – alakította.



5. Sosem nevezte magát művésznek: „Én tervező vagyok, fényképezek, könyvet írok, skicceket rajzolok, de soha nem nevezném magam művésznek. Ez olyan képmutatás. Persze ha mások mondják, nagyon hízelgő, de abban a pillanatban, hogy valaki művésznek titulálja magát, én már le is írtam."

A földkerekség leggazdagabb cicája

Bár divatdiktátorként és milliárdosként a nyilvánosság középpontjába került, magánéletéről nem sokat lehetett tudni. 2006-ban nyilatkozott első ízben az évtizedekkel korábban AIDS-ben elhunyt élettársáról, Jacques de Bascher volt modellről. 2007-ben dokumentumfilm készült róla Lagerfeld titkai címmel.Lagerfeld vágyta a rivaldafényt, önmagát „egoistának" nevezte. Azok azonban, akik ismerték, nyitott személynek tartották, aki falta az újságokat és mindig naprakész volt a világ eseményeit illetően.Irtózott a nosztalgiától, megvetette a siránkozás minden formáját. Egy interjúban elmondta: olyan emberek társaságát keresi, akik nem beszélnek betegségekről és az öregedésről. Hozzátette: nem ismer senkit, aki vele egyidős lenne, kerüli az ilyen embereket.Lagerfeld gondoskodott azokról, akiket hátrahagyott. Megemlékezett végakaratában hűséges munkatársairól is: egy interjúban elmondta, hogy azoknak, akik éveken át neki dolgoztak, soha többé nem kell másnak dolgozniuk.Bár kevésbé köztudott, Lagerfeld a nyolcvanas években felvette repertoárjába a fotózást mint szakmát, innentől kezdve egészen napjainkig fényképezte saját divatkampányait. A magazinok számtalan szerkesztősége mellett folytatta a saját kampányainak fényképezését, sok kampányt művészeti könyvekké alakítottak át, amelyeket a Steidl kiadó gondozásában jelentetett meg fotóalbumként.Lagerfeld házi kedvence, Choupette válhat a világ leggazdagabb macskájává – írja az AFP francia hírügynökség. A divattervező korábban azt mondta: gondoskodott arról, hogy fehér, bolyhos burmai macskája folytathassa azt a fényűző életmódot, amelyhez hozzászokott. Choupette-nek egy testőre és két komornája is van. Az állat több mint 49 ezer követővel rendelkezik a Twitteren, szerepelt már autót és kozmetikumot reklámozó kampányban is.Choupette-ről könyv is jelent meg Choupette: egy divatmacska varázslatos élete címmel, benne olyan fényképekkel, amelyeken Linda Evangelista szupermodellel vagy Laetitia Casta modellből lett színésznővel együtt látható.„Olyan ő, mint egy emberi lény, csak egy extra tulajdonsággal, ami a hallgatás. Ő áll az én világom középpontjában" – mondta róla egyszer Lagerfeld. A cica 2011-ben került Lagerfeldhez, amikor egy fiatal barátja és múzsája, Baptiste Giabiconi férfi modell két hétre rábízta az állatot a művész egy háztartási alkalmazottjára, a nyaralásból visszatérve azonban nem ment érte.