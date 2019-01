Hasta la vista, Andy!

Gyerekként, teljesen egyedül ment ki az USA-ba

De olyan, kivételes művészi értékű filmeket is produkált, mint Alan Parker Angyalszíve Robert De Niro és Mickey Rourke főszereplésével, vagy Oliver Stone sokszoros Oscar-jelölt Nixonja, Anthony Hopkinsszal a címszerepben.

Mindig megőrizte a magyarságát

Vajna magyarságát megőrizve kapcsolatot tartott a hazai filmélet szereplőivel. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Két Oscar-díj, 130 nemzetközi elismerés

Andy Vajna élete maga volt az amerikai álom megtestesülése. Fotó: MTI/ Komka Péter

Návai Anikó: Kapocs volt kettőnk közt

Andy Vajna 1944-ben született Budapesten. Gyerekként, 1956- ban egyedül ment ki az USA-ba, családtagjaival Los Angelesben találkozott újra. A kaliforniai egyetemre járt, majd távol-keleti üzletekbe fektette pénzét. Fotós vállalkozásba kezdett, Hongkongban parókakészítő vállalatot alapított és mozit üzemeltetett. A ’70-es években filmforgalmazó cége már a világ egyik legnagyobbjának számított.Sikert sikerre halmozott és neki sikerült az, ami csak nagyon kevés hollywoodi producernek: egyszerre készítette a legnagyobb hollywoodi kasszasikereket és rendkívüli értékeket felmutató művészfilmeket. Andy Vajna Terminátor 2-je az amerikai filmgyártás egyik legnagyobb sikere, Rambo figurájának megteremtése és a Rambo-filmek készítése szintén elképesztő siker volt. Ahogy a Total recall – Az Emlékmás is.Magyarságát őrizve kapcsolatot tartott a hazai filmélet szereplőivel. Még a kommunizmus bukása előtt Magyarországra hozta Schwarzeneggert, vele a Vörös zsarut forgatta. Később szintén itthon készült Alan Parker Evitája is, Madonnával a főszerepben. A magyar filmgyártást tehát először így segítette: hollywoodi szuperproduk-ciókat forgatott itthon, ezzel magyar filmkészítők ezreinek adott munkát.A kilencvenes évek második felében mutatta meg, hogy lehet magyar sikerfilmet is készíteni. Ez lett A miniszter félrelép. A film a legismertebb magyar színészeket vonultatta fel, kiemelkedő sikerrel, 750 ezres nézőszámmal. A produkció minden rekordot megdöntött. Az ’56-os magyar forradalom ötvenedik évfordulójára pedig elkészíttette a Szabadság, szerelem című filmet, amit személyesen levetített George Bush elnöknek is Washingtonban.2010-ben Orbán Viktor miniszterelnök a magyar filmgyártás megújításával bízta meg, kormánybiztos lett. Nagy közönségsikereket és nemzetközi eredményeket ígért. Az eredmény pedig lenyűgöző lett: magas nézettségű magyar közönségfilmek és fantasztikus nemzetközi sikerek váltották egymást. Összesen több mint 130 nemzetközi díjat nyertek a magyar filmek és a Magyarországon gyártott külföldi filmek száma is elképesztően nő.Két Oscar-díj, egy Oscar-jelölés, Golden Globe-díj, Bafta, cannes-i nagydíj és más cannes-i díjak, berlini Arany Medve, Karlovy Vary-i győzelem, velencei díj – és a sor hosszan folytatható. Hollywoodi filmek sorát forgatták itt, miközben a legnagyobb hollywoodi sztárokat hozta el Magyarországra. Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Robert De Niro, Antonio Banderas vagy Jeremy Irons, hogy csak néhány nevet említsünk.A nemzetközi filmvilág hatalmas tiszteletét vívta ki Andy Vajna, köztük Angelina Jolie-ét, Jeremy Ironsét vagy Tom Hanksét. A Variety 2017-ben a szórakoztatóipar 500 legbefolyásosabb embere közé sorolta.Návai Anikó Los Angelesben élő és dolgozó újságíró is megemlékezett az egy hete elhunyt Andy Vajnáról.Facebook-oldalán szép gondolatokat osztott meg és lapunkban is megszólalt, felelevenítette több mint három évtizede tartó barátságuk kezdetét, s elárulta, milyen kapcsolat volt köztük.– 1984-ben ismerkedtünk meg, amikor készült a Rambo II. Felhívtam, s nem volt hajlandó megszólalni magyarul, angolul beszéltünk. Elmentem az irodájába, ott csináltam vele egy interjút. Ettől kezdve nagyon jóban lettünk, sokat beszélgettünk, sokszor találkoztunk. Rengeteget tanultam tőle és róla. 35 év alatt sok mindent megéltünk együtt privátban is, szakmailag is. Mindig nagyon őszinte volt a kapcsolatunk. Szoros barátság volt a miénk, családi barátság, fél szavakból is megértettük egymást. Imádtam vele Hollywoodról beszélgetni, együtt néztünk filmeket az Oscar- és Golden Globe-szezon előtt.

Egyszer azt mondta nekem: „ketten vagyunk a világon magyarok, akik be tudnak menni Hollywoodban egy ajtón". Ez láthatatlan kapocs volt köztünk.

Hazai és hollywoodi hírességek búcsúztak tőle

Felesége,ezekkel a szavakkal búcsúzott férjétől:

„Még nem fogtam fel, hogy nem ölelhetlek át többé... Drága Andykém! Te, aki annyi szeretetet és jóságot adtál és annyi minden maradandót alkottál – most hirtelen itt hagytál. A mennyben az angyalok vigyázzanak Rád! Nagyon szeretlek!"

Hollywood „egy forradalmi erejének, kedves barátjának" nevezte Andy Vajnát. „Hatalmas szíve volt, és az egyik legnemeslelkűbb pali volt. Hiányozni fog. Gondolataimban a családdal vagyok" – írta az amerikai színész Twitter-üzenetében., aki az 1996-ban bemutatott Evita című film forgatásán dolgozott együtt a producerrel, szintén a Twitteren búcsúzott. „Isten veled, barátom. Köszönök mindent. Adios amigo mío. Gracias por todo" – írta spanyolul is., aki a Rambo című filmek főszereplője volt, Instagramon búcsúzott a néhai producertől. A színész úttörőnek nevezte Vajnát. „Akkor hitt az Első vér című, első Rambo-filmben, amikor még senki. Összetört a szívem" – fogalmazott a Floridában élő színész.fekete gyászképpel és három fekete szívecskével köszönt el exétől, mindenféle hosszas megemlékezés és komment nélkül.ezekkel a szavakkal emlékezett meg róla:

„Jó ismeretség kötött Andyhez, és én kifejezetten jószívű embernek tartottam. Nekem ő nem a világhírű Andy Vajna volt, hanem egy Andy nevű csupa szív ember, akinek tapintható volt a jelenlétében a szeretet és a jószívűség. Én ezt érzékeltem belőle és nagyon sajnálom, hogy már nincs köztünk."

A legnagyobb bevételt hozó kasszasikerei

1982-ben mutatták be az első Rambo-filmet, ami kultfilmmé vált.

Kasszasiker volt Az Emlékmás.

Hazánkban a Die Hard 3. volt az 1995-ös év legnézettebb mozija.

141 millió dolláros bevételt hozott az Evita.

Swarzenegger 29 millió dollárt kapott a szerepléséért.

Rendezőlegendák mellett nyugszik



A magyar kormány a saját halottjának tekinti a múlt vasárnap elhunyt Andy Vajnát, ezért a temetéséről is gondoskodik. Végső nyughelye nem Los Angelesben, hanem Budapesten, a Fiumei úti temetőben lesz. A temetésre január 31-én, csütörtökön kerül sor. – A család kérése volt, hogy Vajna Andrást itt, az ország egyetlen nemzeti emlékhelyén helyezzék végső nyugalomra – nyilatkozta Radnainé dr. Fogarasi Katalin, a Fiumei úti sírkertet kezelő Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója. Andy Vajnát a 41-es művészparcellában helyezik végső nyugalomra Kerényi Imre (†74), Makk Károly (†91) és Jancsó Miklós (†92) rendezők sírja mellett.

Valóságos kultstátuszt vívott ki magának az akciófilmek között az 1982-ben bemutatott első Rambo-film. A Sylvester Stallone főszereplésével készült film hatalmas kritikai sikert aratott, többen ezt az alkotást tartják a ’80-as évek, de sokan napjainkig is a világ egyik legjobb akciófilmjének. A film összbevétele: 300 millió dollár, azaz 84 milliárd forint.A híres sci-fi író, Philip K. Dick regénye alapján készült Emlékmást már az előkészítési munkálatok közben nagy várakozás előzte meg. A film elkészítésének jogai hosszú hányattatás után kerültek végül Mario Kassarhoz, akit a későbbi főszereplő, Arnold Schwarzenegger vett rá, hogy vásárolja meg a film jogait, ezután csatlakozott a produceri gárdához Vajna is. Schwarzenegger megérzése nem csalt, a film ugyanis hatalmas kasszasiker lett, az összbevétele 260 millió dolláron is túlra, azaz több mint 73 milliárd forintra rúgott.Az 1995-ös év legnagyobb bevételét generáló filmje lett a Bruce Willis főszereplésével készült híres Die Hard-sorozat 3. része. A film Magyarországon is hatalmas sikert aratott, hazánkban is az év legnézettebb mozija lett. A filmet rendező John McTierman volt a film producere, Vajna executive producerként vett részt a produkcióban. A film világszerte 366 millió dolláros, azaz 102 milliárd forintos bevételt hozott.Számos díjra jelölték a részben hazánkban forgatott Evitát. Az argentin miniszter, Juan Domingo Perón feleségének, Evita Perónnak az életét feldolgozó alkotás öt kategóriában is indult az Oscar-díjért, ebből egyet, a legjobb betétdal jelölését be is váltotta, míg a címszereplő Madonna egy Golden Globe-ot vihetett haza az asszony megformálásáért. A film erkélyjelenete a mai napig híres filmes pillanatnak számít. A film 141 millió dollárt, azaz 39 milliárd forintos bevételt hozott.Ismét Mario Kassar producerrel állt össze a híres Terminátor-sorozat 3. filmjére Vajna. A szintén Arnold Schwarzenegger főszereplésével készült mű hatalmas, közel 200 millió dolláros költségvetéssel készült, Schwarzenegger pedig 29 millió dollárt kapott a szerepért, amely akkoriban rekordnak számított. Ám ez végül busásan megtérült, hiszen elképesztő számokat hozott: világszerte összesen 433 millió dolláros, azaz 121 milliárd forintos bevétellel zárt.