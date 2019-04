Havonta húszmilliószor nézik meg a házaspár meséit

A Bébi Cápa meséje egyszerre szól a családról és arról, hogy a tengeri élőlények veszélyesek is lehetnek.

Ekkor még csak a maguk kedvére csinálták, és odáig voltak, amikor a barátaikon kívül mások is elkezdték nézni a meséiket. Ma már félmillió követője van a KerekMese csatornának, és ha­vonta húszmillió megtekintést számol. A nézőknek semmit sem kell fizetni, ők viszont pénzt kapnak a megtekintések után a You­Tube-tól.

Vass Mónika és Tavaszi László élvezettel készíti a történeteket.

Ez a 21. század: ahelyett, hogy kiadóknál, stúdióknál házalna, kiaknázza az internet lehetőségeit egy magyar (alkotó)pár a Siófok melletti Kerekin. Vass Mónika gyerekkorától kezdve meséket akart készíteni, s miután elvigezte tanulmányait, rajzfilmstúdióban helyezkedett el. Ahogy a technika fejlődése miatt egyre kevesebb élő rajzfilmkészítőre lett szükség, új utakat kezdett keresni, hogy folytathassa hivatását. Ebben párja, Tavaszi László támogatta. Először még mesekönyv kiadását fontolgatták, de végül a YouTube videómeg­osztóra töltötték fel első közös alkotásukat, egy dalocskát, amit sok másik mellett animációs filmecskék követtek.– Sose gondoltuk volna, hogy ennyi mindenki találja majd szórakoztatónak a meséinket. Ma már ezt tekintjük a munkánknak, amiből szerencsére meg is tudunk élni – mondta Laci. A mesék sikere valószínűleg a zenén és azon múlik, hogy legtöbbször a hétköznapjaikból merítenek ihletet egy-egy történethez.– Nem szoktuk előre megtervezni, hogy milyen témát dolgozunk fel legközelebb. Az élet hozza a történeteket. Persze, azért az alap, hogy folyamatosan töltsünk fel új tartalmat, de csak akkor dolgozunk, ha kedvünk van hozzá. Ezeket a meséket szeretettel kell készíteni, nem lehet görcsösen nekiállni – árulta el sikerük titkát Mónika és László.Alkotásaikban a valóság és a fikció találkozik, de minden történetük egyedi, maguk találják ki. Ők írják a szöveget, adják a hangjukat a szereplőknek. Például a Lili mesék 4 hónapos kislányukról, Liliről szólnak, a Tomi mesék a 9 éves fiukról, aki aktívan részt vesz az alkotások kitalálásában. Pár művükbe Mónika nagy ikerfiai is belekerültek, de ők Budapesten tanulnak. Jelenleg is készül egy dal és egy rajzfilm. Utóbbi a Lili mesékhez fog kapcsolódni, és az ötlete az egyik esti mesemondáskor jött. Aztán az iskolai házi feladatok, logikai rejtvények lesznek majd terítéken – viccesen, a Ke­rekMese csatornához illően. Ennek célja a szórakoztatás mellett a tanítás is, az alkotások nagy része készségfejlesztő videó. Jelenleg 149 animáció van fent, a Számoló dalt például már 30 milliószor hallgatták meg.