Hrabal a sörért, Ady a konyakért volt oda - irodalmi legendák kedvenc italai

Ady Endre: konyak és bor

Az irodalmi élet legnagyobbjai nem vettették meg az alkoholt.

Krúdy Gyula: fröccs

Jane Austen: francia bor

Az irodalmi élet legnagyobbjai sem vettették meg (illetve: vetik meg) az alkoholt, és noha a magyar órákon kevés szó esik róla, bizony Adynak, Krúdynak, Hrabalnak, Oscar Wilde-nak vagy épp Edgar Allan Poe-nak is megvolt a kedvenc itókája, amiből komolyabb mennyiséget el tudtak fogyasztani.A XX. század egyik legkiemelkedőbb költője nem csak nagyszerű műveiről, de önpusztító életviteléről is ismert volt. Szerette a nőket és az alkoholt is - egyes források szerint pedig a verseit is mámoros állapotban vetette papírra. Amellett, hogy már 30 évesen láncdohányos volt, halála előtt pedig már napi több tucat cigarettát szívott el, állítólag 4-5 liter bort és egy üveg konyakot is benyakalt.Krúdy életét számtalan irodalmi legenda övezi. Egyes feljegyzések szerint amikor hajnaltájt kilépett a kocsmából, mindig ez a párbeszéd zajlott le közte és a kocsis közt: "Hova megyünk, Gyula úr?" "Haza, de egy kis kitérővel..."Az író nagy boros volt, amit előszeretettel fogyasztott fröccs - egész pontosan nagyfröccs - formájában.Azt gondolhatnánk művei alapján, hogy a Büszkeség és balítélet írónője visszahúzódó, félénk nő volt - leveleiből azonban egyértelműen kiderül, hogy igencsak élvezte a társasági életet, és az alkoholt sem vetette meg. No persze koránt sem kell olyan ivászatokra gondolni, mint amit mondjuk Hemingway csapott... Kedvencei egyébként a francia borok voltak. Nővérének, Cassandrának címzett egyik levelében például ezt írta:

"Alighanem túl sokat ittam tegnap este. Mással nem tudom magyarázni a kezem mai remegését."

Bohumil Hrabal: sör

Edgar Allan Poe: tojáslikőr

Oscar Wilde: abszint

Ernest Hemingway: Martini

J. K. Rowling: gin-tonic

A Sörgyári Capriccio szerzője kapcsán alighanem megkerülhetetlen információ, hogy a cseh író gyerekkorától fogva a sörök nagy barátja volt - amit számos művében meg is örökített. Törzshelye - 1960-as évektől - a prágai Arany Tigris volt. Az ötven fő befogadására képes hely egyébként a mai napig üzemel, ráadásul már a nyitás utáni percektől teltházzal.Noha az író-költő nagy ivó volt, saját bevallása szerint semmilyen örömét nem lelte a részegségben. Egyes források szerint az abszint, mások szerint a konyak volt a kedvenc itala, ugyanakkor az is tudott, hogy gyakran fogyasztott olyan szezonális itókákat, mint például a tojáslikőr. Sőt, a Poe-családnak saját tojáslikőr-recepte is fennmaradt.Az abszint az 1800-as évek második felében hódította meg a világot: gyakorlatilag az évszázad utolsó harmadára a művészek kedvenc italává vált. Többek közt Oscar Wilde is előszeretettel fogyasztotta. Eredetileg jeges vízzel felhigítva itták - azaz nem lángoló kockacukorral, meggyújtva, ahogy az mostanában divatos. A XX. századra sok országban betiltották - rehabilitációja pedig csak az elmúlt évtizedekben történt meg.Hemingway köztudottan kalandos életet élt, emellett igazi nagy ivó volt. Talán nem véletlen, hogy regényeinek hősei sem vetették meg az alkoholt. Szerette a koktélokat, utazásai során sokfélét megkóstolt, kedvenc itala azonban mindig is a száraz Martini maradt. Sok helyen az terjedt el róla, hogy a mojito koktél volt a kedvence - ezt azonban minden jel szerint csak egy kubai bár, a La Bodeguita del Medio terjesztette el, akik egy kézzel írt Hemingway-levelet is őrizgetnek - ami azonban a szakértők szerint nagy valószínűséggel hamis. Ráadásul Az öreg halász és a tenger szerzője nem rajongott a cukorért, így nem is valószínű, hogy egy ilyen édes ital a szájízére lett volna.Csak hogy egy kortárs íróról is essék szó, a Harry Potter-könyvek szerzője állítólag a gin-tonicot kedveli a legjobban, ha alkoholról van szó.