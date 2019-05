Kafka utolsó pere

Franz Kafka prágai német író A per című, befejezetlen regényének kézirata a Franz Kafka – A teljes per című kiállításon a berlini Martin Gropius Bau múzeumban 2017. június 28-án. A kiállításon először mutatták be a több mint száz évvel korábban írt regény teljes kéziratát.

(MTI/EPA/Felipe Trueba)