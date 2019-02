Máig a könyvek rabja

Temperamentumos szakácsként

A téli Balatonnál

Simon Kornél több könyvet olvas egyszerre. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt.

Ha együtt a család...

Pár oldal elalvás előtt

Simon Kornél kedveli a mozgalmas programokat. Fotó: Németh Gabriella

Szinkronszerepből olvasmányélmény

A feleségével és a fiával gyakran együtt mozognak a közösen töltött időben. Nemrég a Balatonnál jártak, korcsolyáztak és úsztak.– Most A kis hercegre koncentrálok, ezzel a címmel rendezek darabot a Győri Nemzeti Színházban. Nagyon várom az Ízig-vérig tavaszi bemutatóját is, kíváncsi vagyok ennek a tévésorozatnak a fogadtatására. A Viasat3 csatorna tízrészes szériáját még múlt nyáron forgattuk. A történet a Balaton-felvidéken játszódik, egy szakács házaspárról szól. A két főszerepet a feleségem (Gryllus Dorka – a szerk.) és én alakítjuk. Egy félrelépés miatt a tehetséges séfek, akik mindketten szenvedélyesen szeretik a szakmájukat, különválnak, a közös éttermet sem együtt vezetik tovább, és ha ez nem lenne elég gond, a közös lányuk nevelését is meg kell oldaniuk. A szerepem szerint – kis túlzással élve – őrült szakácsot játszom. Örülök ennek, mert korábban többnyire szelíd karaktereket osztottak rám, most kikerülök ebből a szerepkörből, vadabb figurát jeleníthetek meg, aki robbanékony, olykor nagyképű és arrogáns is. Örömmel teszem, mert ez is bennem van. De a sorozat nem csak ettől lesz izgalmas, azonban a történetről egyelőre többet nem árulhatok el.– Ebben a tekintetben még nagyon sok a „ha". Ha sok „ha" összejön, ha a jelenleg formálódó tervek megvalósulnak, akkor nagyon kevés időnk marad szabadságra menni, elutazni. A színházi előadások miatt nyáron lenne időnk, de olyankor forgatások szoktak lenni, az is jó lenne például, ha az Ízig-vérig újabb tíz résszel folytatódhatna. S részben túl is vagyunk a kikapcsolódáson. Nemrégiben szűk egy hetet töltöttünk el a Balatonnál hármasban, a feleségemmel és a fiunkkal. Voltak, akik fürödtek is, mi arra nem vállalkoztunk szauna után se, hogy megmártózzunk a tóban. Enélkül is mozgalmas programunk volt, korcsolyáztunk, úsztunk is, mindhárman szeretjük. A fiam tehetségesnek tűnik korcsolyázásban, a fakutyázást is nagyon élvezte.– Változó. Szeretjük a sportolást, a mozgalmas programokat. Nemrég például, amikor a Balatonnál voltunk, a téli idő ellenére se csak a tévét néztük. Mivel azonban mindhármunknak eléggé mozgalmas az élete, a kisfiam többek közt dzsúdóra is jár, előfordul, hogy annak is örülünk néha, ha nem kell kimozdulni, ha együtt lehetünk otthon.A feleségem jó szervező, hétvégenként általában vagy mi megyünk valamelyik barátainkhoz, vagy ők jönnek hozzánk. Nemrégiben például a Csodák Palotájában is jártunk.– Ennek az alapja az alvás. Nemrég azt olvastuk, hogy kutatók szerint a túl kevés és a túl sok se jó, ezért az ajánlott hét és kilenc óra közti mennyiséget igyekszünk betartani. Emellett arra figyelek, hogy legalább elalvás előtt olvassak pár oldalnyit. Azt vettem észre ugyanis az utóbbi időben, hogy keveset olvasok, pedig irodalom tagozatra jártam a gimnáziumba és amikor nem vettek fel az érettségi után főiskolára, egy évig nagyon sokat olvastam, naponta két-három könyvet is, bepótoltam, amit addig kihagytam.

– Most is több könyvet olvasok egyszerre. Edward St. Aubyntól a Patrick Melrose című regényfolyamot, amiből film is készült Benedict Cumberbatch főszereplésével. Szinkronizáltam benne, ezért kaptam kedvet a kisregénysorozat elolvasásához. Megrázó történet. Az arisztokrata származású címszereplő a kábítószer rabja lesz, miután gyermekkorában trauma érte. A drogba menekül. Drámai a cselekmény, de ahogy megírta a szerző, az nagyon szórakoztató. Emellett egy másik trilógiába is belekezdtem. Yuval Noah Harari izraeli történész három kötetet írt, Sapiens, Homo Deus és 21 lecke a XXI. századra címmel.

Jövőnk kérdései

Simon Kornél irodalom tagozatra járt a gimnáziumban. Fotó: MTI/Sóki Tamás

Kütyük a futáshoz

Névjegy



Simon Kornél színész 1995-ben végzett a szentesi Horváth Mihály Gimnázium dráma tagozatán. Játszott a Szegedi Mini Színházban, majd a Pesti Magyar Színiakadémián tanult. 2003 óta a Centrál Színház (volt Vidám Színpad) tagja. Itt jelenleg a Pletykafészek, a Sok hűhó semmiért, az Illatszertár és a Hajmeresztő című darabokban látható. 2011-ben Arany Medál-díjat kapott az év hazai színésze kategóriában. 2017-ben A nagy duettben Janicsák Vecával az első helyen végeztek.

Rendezőként is dolgozik és szinkronszerepeket is kap, rajzfilmalakoknak is kölcsönözte már a hangját. Színházi munkái mellett televíziós sorozatokban (A tanár, Hacktion, Társas játék), tévé- és nagyjátékfilmekben (Víkend, Megdönteni Hajnal Tímeát, Szabadság, szerelem, Magyar vándor, Nyugat-mesék: Ugat a Nyugat) is többször dolgozott.

– Sok mindent új látásmóddal mutat be. Például azt, hogyan lettünk földművelő faj, holott a vadászat, a gyűjtögetés, a vándorlás, a törzsi életmód jobb esélyeket kínált. Sok dolgot, amit történelmi tényként kezelünk, más perspektívából világít meg. Több evidenciára rákérdez, méghozzá oly módon, hogy olvasás közben folyamatosan aha-élményem van. A jövő kérdéseivel is foglalkozik, olyan aktualitásokkal például, mint a mesterséges intelligencia, a migráció, és azzal is, hogy az okostelefon-használat hogyan változtatja meg életünket visszavonhatatlanul. Leírja, milyen válaszokat adhatunk erre. Rávilágít, hogy vannak alternatíváink, amikről nem árt tudni. Húsba vágó kérdések ezek és nem vagyunk felvértezve a változások hatásai ellen megfelelő tudással vagy legalább megfelelő hozzáállással. Én is úgy érzem például, hogy a számítástechnikai világ elhúz mellettem. Még nincs stratégiánk a technikai fejlődés kihívásaira, ehhez másfajta gondolkodásmód kell, nem túlzás, hogy ezen múlhat a túlélési esélyünk.– Egy időben sokat kerékpároztam. Most már nem, de tervezem, hogy újra beszerzek egy kerékpárt. Elektromos biciklire gondoltam, mert Budán lakunk és errefelé sok a hepehupás rész, az emelkedő, a lejtő, így viszont a kisfiamat is elfuvarozhatnám. Úszni pedig mostanában is járok és a futásra hangsúlyt fektetek. Vannak hozzá kütyüim, olyan eszközök, amik a távot, a szívritmust, az elégetett kalóriát és még sok mást mérnek. Ezek motiválnak és az edzéstervező alkalmazások is hasznosak lehetnek. Korábban annyi volt, hogy „három és, futás!". Addig futottam, amíg bírtam. Most már ésszel teszem ezt, figyelve az ízületekre, az izmokra, az inakra. Emellett CrossFit-edzéseket végzek személyi edző segítségével, amik izomfejlesztésre és állóképesség-növelésre jók, kardioedzésnek is megfelelnek. Nekem bevált.