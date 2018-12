Marcel Proust kézírása rekordárat ért

z.Marcel Proust (1871-1922) Az eltűnt idő nyomában című hétkötetes regényfolyamának első könyve, a Swann (Du côté de chez Swann) eredeti, japán papírra nyomott kiadásának ez az egyes számot viselő példánya, melyet az író barátjának, Lucien Daudet-nek ajándékozott 1913 végén. Előzetesen 600-800 ezer eurót vártak a rendkívül ritka kötetért.Az előző rekordot 2009 óta tartotta Baudelaire könyve, A romlás virágai egy példánya, melyért 775 ezer eurót adott a győztes licitáló."Rendkívül boldog vagyok. Az eladás Pierre Bergé ízlését dicséri. A most eladott Proust-kötetet a szerző barátjának szóló dedikálása és aláírása gazdagítja" - mondta el az AFP-nek Benoit Forgeot szakértő.

"Drága barátom, ön hiányzik ebből a könyvből, túl sok helyet foglal el a szívemben ahhoz, hogy valaha is tárgyilagosan tudnék önről írni, ön sosem lesz regényalak, ön a szerző legjobb része" - írta a könyvbe Marcel Proust.

Az eladott könyvek között volt Montaigne Esszék című műve, mely a becsült 400-500 ezer euró helyett 682 ezerért cserélt gazdát.

Karl Marx A tőkéjének első francia nyelvű kiadása a becsült 40-60 ezer euró helyett végül több mint 164 euróért kelt el.

Pierre Bergé könyvtára

Az évszázad árverése

2009-ben Bergé árverésre bocsátotta Yves Saint-Laurent-nal ötven éven át gyűjtött magángyűjteményét. Az évszázad árverése több mint 373 millió euró bevétellel zárt.

"Az ajánlás története regény a regényben. Proust halála után, 1922-ben Lucien Daudet ugyan megvált az értékes kötettől, ám a kézírásos ajánlást megőrizte" - tette hozzá Forgeot.Daudet 1946-ban Proust más leveleivel együtt orvosának, Michel Bonduelle-nek ajándékozta az ajánlást. Az orvos hosszú időn át kereste sikertelenül az egyes számot viselő kötetet, hogy "visszategye a helyére a dedikálást".Végül Pierre Bergé akadt a könyv nyomára egy 2013-as árverésen, ezután Bonduelle fiától megvette az ajánló sorokat is, majd visszahelyezte oda, ahol eredetileg volt - mondta a szakértő.Az árverésen összesen 130 könyvritkaságot és kéziratot árvereztek el, a 8,1 milliós összbevétel az előzetes várakozást kétszeresen is felülmúlta. Plutarkhosz Párhuzamos életrajzok című kötetének egyik első francia fordításért több mint 671 ezer eurót adott a győztes licitáló. Leütési árát 400-600 ezer euróra becsülték.Az eladások megkezdése előtt Pierre Bergé könyvtára mintegy 1600 művet tartalmazott, köztük értékes partitúrákat és kéziratokat a 15-20. századból. Az árverés bevétele a Pierre Bergé-Yves Saint-Laurent Alapítványt illeti, mint a két híresség vagyonából tartott három előző aukció bevétele is, mely majdnem 19 millió eurós volt.További két árverés várható, időpontjukat később közlik.Pierre Bergé 86 éves korában, 2017 szeptemberében halt meg, évtizedeken át volt a 2008-ben elhunyt Yves Saint-Laurent társa, menedzsere és bizalmi embere. Együtt alapították 1961-ben a legendás divatházat, mely a dizájner nevét viseli, a Le Monde című lap társtulajdonosa is volt.