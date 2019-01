Csorba Dávidnál óvodásként jelentkeztek e tünetek. Nyolc évesen préselte a Duchenne a tolószékbe. Huszonkettő volt, amikor először kényszerült arra, hogy egy gép segítse tüdejébe pumpálni az éltető levegőt. Mostanra néhány ujját mozgatva, a tabulátoron egerezve tartja a kapcsolatot a négy falon túli világgal. Egy kispesti lakásban él édesanyjával és nagyapjával. Helyesebb lenne persze „Édesanyát" írnunk, hiszen Dávid is így teszi könyvében minden említésekor.– Nélküle már nem lennék itt – mondja látogatásunkkor.

Akkor vagy szabad, ha teljes mértékben ki tudod tölteni a rendelkezésedre álló, neked szabott teret.

Csorba Dávid

Négy fal között szabadon Csorba Dávid könyve.

Fotó: H.Baranyai Edina

Dávid könyve

Csorba Dávid könyve, a „Négy fal között szabadon – Egy Duchenne-szindrómás fiú őszinte vallomása" - magánkiadásban jelent meg, a kispesti önkormányzat támogatásával. Dávidot a Kisalföldből már megismert dr. Fodor Gábor is segíti. Az Év orvosa díjának honoráriumából is került Dávidékhoz. A könyvhöz a szerzőnél a csorbadavid18@gmail.com elektronikus levélcímen lehet hozzájutni.

– Mi egymástól kapjunk az erőt. Amikor ő gyengül el, akkor jövök én. Ám ha én erőtlenedem el, akkor Dávid egy szavával, mondatával, sőt, szeme villanásával azonnal rendbe tesz. Nekem még most is furcsa, hogy mindig mindent megköszön. Pedig nem kellene, hiszen csak azt teszem, amit éppen kell – szabadkozik, Margit, az édesanya.„Mi jár a fejedben, Csorba?" – olvasható az ágyával szemközti, falra függesztett monitor tetején. S Dávid fejében bizony sok minden megfordul. Gondolatait aztán rögzíti is. Olykor kíméletlen őszinteséggel és sok-sok humorral, nem ritkán fanyar, sőt vagány (ön-) iróniával fogalmaz. A szeretet hatalmáról, a kínokról, félelmeiről, az egyelőre csak vágyként megfoganó érzéseiről. Sőt, az egészségügy bugyraiból olykor felfakadó megaláztatásairól is, de mégis leginkább az élet ünnepléséről.„Ha meg tudod fogni ezt a könyvet, vagy akár csak a telefonod, miközben e sorokat olvasod, szerencsésnek mondhatod magad. Ha tudod mozgatni a kezed, mellyel éppen a kanaladban csücsülő táplálékot emeled a szádhoz, áldott vagy. El tudod készíteni a reggelidet, és utána képes vagy még elmosogatni is? Nem is sejted, milyen jó neked. Be tudsz ülni a fogorvosi székbe? Te mázlista!" – vágják mellbe az olvasót könyve nyitó sorai.Dávidot elerőtlenedése és egyre markánsabb kiszolgáltatottsága sarkallta az önismeret egyetemének végigjárására. Diplomájában ott van a záró, a legnehezebb kurzus abszolválása is; a szabadságé. S hogy ez miben is áll, arra így válaszolt nekünk: „Akkor vagy szabad, ha teljes mértékben ki tudod tölteni a rendelkezésedre álló, neked szabott teret."