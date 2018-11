Minikrimi: Méregkeverők

A gyilkos légypapír

Haszontalanok

A törvény emberei, akik már korábban is gyanították, hogy valami nincs rendben a környéken, nagy elszántsággal láttak neki a nyomozásnak Nagyréven. Az egész ügy akkor robbant ki, amikor a tiszakürti piacon két asszony úgy összeveszett, hogy kígyót-békát kiabáltak egymásra. Egyikük azzal vádolta meg a másikat, hogy eltette a férjét láb alól, mire ő rákontrázott, hogy a komámasszony meg az egész családját kiirtotta.Kezdetben ugyan senki sem akart nyilatkozni az esetről, ám a kakastollas csendőrök néhány „meggyőző" pofonnal jobb belátásra bírták az asszonyokat, akik „énekelni" kezdtek. Így jutottak el a nagyrévi özvegy Fazekas Gyuláné, született Oláh Zsuzsannához, aki a pletykák szerint az ügy kulcsszereplője volt. Bábaként kereste a kenyerét, de jártas volt a népi gyógyászatban is. Még a község elöljáróival is jó kapcsolatokat alakított ki.Azonnal kiküldtek három csendőrt a letartóztatására, ám az asszony a kerítés mögül észrevette őket, és úgy döntött, hogy nem vállalja a felelősségre vonást. Fogott egy üveg marólúgot, és a kertben az egészet felhajtotta. Amikor a kerekes kút mellett rátaláltak, már nem lélegzett. Idővel egyre több és több asszony kezén kattant a bilincs, és a vallomásokból lassan egy egész rémtörténet kerekedett ki.Fazekasné állítólag néhány évvel ezelőtt véletlenül kint hagyott egy légyfogó papírt az udvaron, amely elázott. Az esőléből aztán ivott a kiscicája, amely rövidesen elpusztult. A víz ugyanis kimosta az arzént a papírból. Miután a bába kipróbálta a mérget egy csirkén is, rájött, hogy mekkora hatalom birtokába is jutott. Elsőként saját férjét tette el láb alól, de sejtette, hogy tömeges igény jelentkezik majd a felhasználásra, ezért valóságos „kifőzdét" nyitott a faluban.Az első világháborúból sok hadirokkant férfi tért haza, akik pénzt keresni már nem tudtak, de elkeseredésükben a segélyt is a kocsmában költötték el, majd hazatérve az asszonyon töltötték ki a haragjukat. Ők persze a bábának panaszkodtak, aki nem habozott némi pénzért és egy köteg rőzséért cserében felajánlani a szolgálatait, és készségesen megosztotta velük a „receptet". Rövidesen tömegével kezdtek elhullani a „haszontalan" férjek, de még a szomszéd falvakban is, mert az egész környéket ellátta vele. Később a nem kívánt csecsemőkre is átterjedt a furcsa „járvány". Korábban már többször is elítélték a bábát tiltott abortuszért, ám ez a módszer sokkal hatékonyabbnak bizonyult. Aztán következtek a fogyatékos gyerekek, gondozásra szoruló, magatehetetlen idős emberek. Máskor az örökséghez való mielőbbi hozzájutás volt a cél, de szinte kivétel nélkül férfiak voltak az áldozatok. A légypapírról leáztatott arzénből a felnőtteknek méregerős pálinkát, gyomorgörcs elleni gyógyfüves öntetet, a gyerekeknek pedig édes szörpöt kotyvasztottak.

Fazekasné állítólag néhány évvel ezelőtt véletlenül kint hagyott egy légyfogó papírt az udvaron, amely elázott. Az esőléből aztán ivott a kiscicája, amely rövidesen elpusztult. A víz ugyanis kimosta az arzént a papírból. Miután a bába kipróbálta a mérget egy csirkén is, rájött, hogy mekkora hatalom birtokába is jutott.

Öregasszonyok a bitón

Egy idő után a faluban már mindenki tudta, kik vettek a méregből, kiknek adták be, de mivel majdnem minden családból érintve volt valaki, teljes volt a titoktartás. És mindez fel sem tűnt a hatóságoknak. Talán mert a gyanú szerint sokszor maguk az áldozatok is tudtak a dologról, valami okból kifolyólag azonban hallgattak. Ráadásul a bába unokatestvére végezte a halotti bizonyítványok kitöltését. Ez is megmagyarázhatja, miért maradhattak olyan sokáig észrevétlenül a gyilkosságok.A nagy port felvert ügy érintette Nagyrévet, Tiszakürtöt, Cibakházát, Újkécskét, Mesterszállást, sőt még Karcagot is. Sorra exhumálták a halottakat, és állapították meg szervezetükben a rendkívül magas arzénszintet. Így végül összesen huszonnyolc „angyalcsináló" került a vádlottak padjára, akik a gyanú szerint 1914 és 1929 között körülbelül 300 embert tettek el láb alól. És ami még meglepőbb volt, hogy szinte senki sem tagadott, sőt az érintettek részletes beismerő vallomást tettek. Mintha nem is lett volna bűntudatuk. Putri Panni járásképtelen édesanyját a Tiszából húzták ki holtan, ahová egy taligán gurította ki. Mari néni az apját, anyját, férjét is a teába tett méreggel küldte a másvilágra.A szolnoki törvényszék nagyterme zsúfolásig megtelt az ítélethirdetés napján. Két asszony nem tudott mit kezdeni lelkiismeretével, és már a vizsgálati fogság alatt végeztek magukkal. Mások sokéves börtönbüntetést kaptak, két elkövetőt pedig nyilvánosan felakasztottak.Nagyrév régi temetőjét évtizedekkel ezelőtt lezárták. A megkopott sírköveket benőtte a gaz, örök emléket állítva ezzel a tiszazugi arzénes gyilkosságok szerencsétlen áldozatainak.