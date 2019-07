Móricz Zsigmond-megemlékezést tartanak Szatmárban

Konferenciával, irodalmi túrával és koszorúzásokkal emlékeznek a 140 éve született Móricz Zsigmondra pénteken és szombaton Tiszacsécsén, Szatmárnémetiben és Börvelyen.



Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület által a történelmi Szatmár megye területén több partnerszervezettel együtt meghirdetett eseménysorozat pénteken az író szülőfalujában, Tiszacsécsén, a Móricz Zsigmond-emlékház kertjében koszorúzással vette kezdetét.



A kétnapos rendezvénysorozat vendégei pénteken irodalmi tanácskozáson, majd a Móricz Zsigmond életéhez kötődő, környékbeli településeket érintő túrán vesznek részt. Szombaton Szatmárnémetiben folytatódik az irodalmi tanácskozás, majd a Móricz-túra, amely a börvelyi Móricz Zsigmond-szobor megkoszorúzásával zárul majd.



Szili Katalin miniszterelnöki megbízott a tiszacsécsei koszorúzás után az MTI-nek elmondta: a rendezvénysorozatra Móricz Zsigmond születésének 140. évfordulója adott alkalmat, de a település egy másik évfordulót is ünnepel, hiszen 90 éve választotta díszpolgárává Móriczot.



Szili Katalin az identitás és az igazság fogalmait emelte ki Móricz Zsigmond életművéből. Móricz nagyon fontosnak tartotta az identitás megőrzését, nyelvünk, kultúránk, hagyományaink ápolását; ezzel a lelkiséggel kívánta szolgálni a magyarságot és a jövőt.



Az identitás megőrzése ma is különösen fontos abban az Európában, ahol egyesek minden erőfeszítést megtesznek arra, hogy feloldódjon az a keresztény kultúra, amely hozzánk tartozik - hívta fel a figyelmet a miniszterelnöki megbízott.



Szili Katalin emlékeztetett arra, hogy a 2020-as évet az Országgyűlés a nemzeti összetartozás évének nyilvánította. Ez elegáns megfogalmazása a magyarság összetartozásra irányuló törekvéseinek, hangsúlyozva ugyanakkor a szomszéd országokkal fenntartott, kiegyensúlyozott kapcsolatok megőrzését is - jegyezte meg.



A miniszterelnöki megbízott elmondása szerint Móricz mint realista prózaíró az igazságot kereste munkáiban is.



A 21. század elején az igazságkeresés mellett az igazság kimondása is fontossá vált: ezért kell megfogalmazni, hogy Európa csak úgy tudja megőrizni a jövőnek sajátos arculatát, ha a nemzetek Európáját építi és a keresztény gyökerek megőrzésével fogalmazza újra magát - mondta el Szili Katalin.