Müller Péter: A szerelem misztérium, túl van a szavakon

Müller Péter szerint a szerelem olyan, mint az ultiban a piros adu ász: mindent visz és felülír.

Minden nap Valentin-nap

– A feleségemmel Rómában jártunk sok évvel ezelőtt. Előző nap este ott mutatták be a Szemenszedett igazság című darabomat, amelynek a főszereplője a hazánkban is sokat forgató olasz legenda, Carla Romanelli volt. A premier utáni délelőtt kimentünk a Szent Péter térre, ahol II. János Pál pápa megjelent a hatalmas ünnepi tömegben. Egyenesen odalépett a nejemhez, és megáldotta. Életünk megrendítő pillanata volt.– Nekünk minden nap Valentin-nap. Feleségem a szerelmem. Vannak napsugaras és felhős napok, de hatvanhárom éve töretlenül szeretjük egymást. Legújabb könyvemben próbáltam megírni a történetünket, de nagyon nehéz megfogalmazni a szerelem élményét, hiszen ez túl van a szavakon. Misztériumnak nevezik, s ezt minden szerelmes sejti, ha rövid ideig is.

„A csoda megfejthetetlen, de kihasználom sorsom ajándékát, hogy a legmélyebb gondolataimat meg tudom még beszélni – Vele."



(Müller Péter)

Őshitünk főszava

Müller Péter bevallása szerint még mindig nem ismeri a szerelem végső titkát. Fotó: MTI/Zih Zsolt

Olyan, mint a piros ász

– Nem nagyon szereti. Nem szívesen lép ki a rivaldafénybe. Szeretné megőrizni a titkot, az intimitást. Bölcs védelem ez. Ugyanakkor tudja, mit jelent egy művész feleségének lenni, hiszen az író leginkább a saját életéről ír. Ezt ő kellő megértéssel kezeli, én meg igyekeztem szemérmesen írni. Amit viszont ő is lát, hogy másoknak is hasznára válhatnak a személyes élményeink. A szerelem meghatározza a látásomat. Másképp látom a világot. Talán az Istent is.– A szerelem mint főnév csakis a magyar nyelvben létezik. A világ összes nyelvén fölcserélhető a szeretettel. A magyarban nem. A szerelem őshitünk főszava. Csakis ketten vannak benne. Én és te. Egy férfi és egy nő. Pozitív és negatív. Jin és jang. És ebből lesz minden – az egész mindenség.– Nem. A könyvem végén is azt írtam, hogy a végső titkát nem tudom. Meghaladja az értelmi képességemet. De ha ez az élményem nincs, akkor nem tudnék élni senkivel. Ez az intim együtt rezgés, szüntelen boldogság és szüntelen hiányérzés az alapja az életemnek. Ha ez nem lett volna, magányos ember vagy sokszorosan elvált férfi lennék. Valószínű, hogy nem is élnék már.– Kísértés minden férfi életében van.

A szerelem olyan, mint az ultiban a piros adu ász: mindent visz és felülír. Egy mélyen gyökerező fát nem tud kitépni a szél. Persze fúj, néha viharosan, fújt nálunk is – de a mélyben nem tudta megingatni a kapcsolatunkat.

A nagy találkozások ritkák

– Mit lehet tudni az új könyvéről?



– Egyelőre csak annyit, hogy más hangon szól majd. Lakik bennem egy vidám, önfeledten röhögő, sőt, hahotázó bölcs bohóc. Nos, ő írja az új könyvemet. A szerelmen is képes röhögni. Ez egyébként a Valentin-nap titka.

A mély gyökér itt az élet ismeretét és az „ő az!" élményét jelenti. Erről is írok. Az „igaziról". De vihar van.– A házasságunk 1962-ben, a szerelmünk azonban 1956-ban kezdődött. A forradalom után azonban elváltak útjaink. Mindketten külön életet éltünk. Neki közben megnőtt a kisfia, aki maga választott ki az édesanyja kérői közül engem az apjának. Így aztán egyforma nevünk lett, s ezért hozzátette az övéhez a Sziámit. Szeretem. Barátom és szerzőtársam egyben. Kellett azonban ez a hat év mindkettőnknek. Meg kellett még tapasztalnunk rengeteg mindent. Megélni más szerelmeket és csalódásokat. A nagy dolgokra meg kell érni.– Vannak, csak ritkák. Kaotikus állapotban van a világ. Az emberi élet válságban van, nagyon előrehaladott veszélyben. Ez mindenre kiterjed. Az egyéni, pszichés válság szükségszerűen vezet párkapcsolati válsághoz.