Nincs karácsony könyvek nélkül

Győri kedvencek

Kimi tarolt Sopronban

Kepes és Szabó Magda az élen Mosonmagyaróváron

A győri Püski Könyvesbolt kínálatából Drábik János Százéves Trianon című kötete volt a legkeresettebb, de sokan keresték Tőkéczki László Tisza István eszmei, politikai arca című művét. Thiel Katalin, a bolt munkatársa elmondta, hogy Wass Albert valamennyi kötete, még a meséi is, a népszerűségi lista élén voltak, ahogy a Bécsben élő író, Zsuffa Tünde minden kötete. Sokan vásárolták az egyvonalas rajzok művészének, Simon András grafikusnak 2019-es naptárát is.A szintén győri Szkítia Könyvesboltban Pap Gábor Három magyar szentkép című kötete volt a legkeresettebbek egyike, miként Molnár V. József Kerek Istenfája - Az esztendő körének szokásrendszere című kalendáriuma is. Ahogy Jobbágyi Zsolttól, az üzlet tulajdonosától megtudtuk, sokan vásárolják a Wass Albert vadászatai és erdélyi ételreceptjei című könyvet is, és kelendő a büki füvesember, Szabó György gyógynövényes könyve, Bogár László Válaszúton című kötete is.A soproni Alphapark Könyvesbolt vezetőjétől, Árva Balázstól megtudtuk, hogy náluk tarolt Kari Hotakainen Kimi Räikkönenről írott életrajzi kötete, Kepes András Istenek és emberek, Szabó Magda Csigaház, Vavyan Fable Mennyből a húsvét, Lőrincz L. László Óriások című könyve. Népszerű volt a Hofi megmondja című kötet is. A gyerekkönyvek közül Marék Veronika Kippkopp karácsonya, Antonio Lupatelli Mesél az erdő az állatokról, a törpékről című könyve, de sokan keresték a Ropi-sorozat legújabb, tizenharmadik kötetét is.A mosonmagyaróvári Líra Könyvesbolt kínálatából, ahogy Csendes Erika boltvezető elmondta, szintén a Räikkönen-életrajz, valamint Kepes András Istenek és emberek, Szabó Magda Csigaház című könyve állt az élen. A három éllovas mellett sok fogyott Nyáry Krisztián Írjál és szeressél, Stephen King és Owen King Csipkerózsikák, valamint Jamie Oliver Olasz kaják című könyvéből is. A gyerekeknek szánt művek közül a Ropi- és a Mesél az erdő sorozat darabjait, illetve Leiner Laura Maradj velem című kötetét keresték a legtöbben.