Paellával várja a lakásfestő kollégákat

Nem panaszkodhat tétlenségre az egyik legkedveltebb hangú színész, Csankó Zoltán, akinek szinkronkarrierje a Dallas Bobby Ewingjának magyar hangjával kezdődött. Jelenleg sincs híján színpadi szerepeknek, élete pedig példázza, hogy meg lehet találni a helyes arányt a munka és a szabadidő hasznos eltöltése között.

A gyerekek által kedvelt Thomasnak, a gőzmozdonynak is adta a magyar hangját, a felnőttfilmekben pedig többek között John Travolta, Alec Baldwin, Colin Firth is az ő magyar szövegével került közel

a nézőkhöz.

Színpad és szerepek

A tenger hívó szavának nehezen tud ellenállni Csankó Zoltán.

A múzeumtól az utazásig

Cannes-ban.

Fellépés előtt óvatosabba sportokkal

Spanyolország, Gibraltár.

Régi vágású újságolvasó

Szabadság ecsettel

Athén, több, mint tíz évvel ezelőtt.

Labdarúgás, kézilabda és snooker

Gyönyörű tájakon

Névjegy

Csankó Zoltán Jászai Mari-díjas színművész Szolnokon született, 1962. május 29-én. A Színház- és Filmművészeti Főiskolán Marton László osztályában végzett, 1987-ben. Hosszabb ideig a Radnóti Miklós Színház, majd a fővárosi Nemzeti Színház tagja volt, 2009-től a Győri Nemzeti Színházhoz tartozik. Számtalan filmalkotásban több tucat külföldi színésznek adta a magyar szinkronhangját, készült vele egy sor hangos könyv, a közelmúltban elindult Jocky Tv csatornahangja. A világirodalom leghíresebb hazai és külföldi, klasszikus és mai darabjainak szerepét játszhatta el, szereplője hazai gyártású filmeknek, tévéjátékoknak és sorozatoknak.

– Győrben nemrégiben mutattuk be A tündérlaki lányokat, Heltai Jenő közönségbarát alkotását. Tizenegyen játszunk benne és mindannyian nagyon szeretjük, én különösen, hiszen szép fiatal hölgyek között szerepelhetek. Érdekes, hogy az utóbbi években jó néhány olyan alkotásban léptem fel, amelyekben vesztes férfit kellett megformálnom. Ilyen volt például Szomory György ismert műve, a Györgyike, drága gyermek is, amely néhány tartalmi elemében hasonlít a most műsoron lévőhöz. Heltai írása kicsit bulvárosabb, kicsit több mesei motívumot tartalmaz, a miénk el is tér kissé a belőle készült tévéjátéktól, nem a bilincsként funkcionáló arany karperec zárja le a történetet, hanem az életben ritkább közös döntés, amely úgy veszem észre, tetszik a közönségnek is.– A Belvárosi Színház tűzte műsorára a Szentendrei Teátrum és az Orlai Produkció szervezésében egy fiatal amerikai író, Lucas Hnalth darabját, a Nóra II-t. A mű mintegy folytatása Ibsen világhírű Nórájának, tizenöt év elteltével a hősnő újra betoppan egykori élete színhelyére és választ keres azokra a kérdésekre, amelyek őt akkor családja, gyermekei elhagyására késztették. Ebben a darabban Kováts Adél a partnerem.– Ha minden igaz, a József Attila Színházban komoly szerepet kapok a Bereményi Géza által írt és átformált Az arany ára című színműben, amelyet a nagyközönség inkább az Eldorádó című film révén ismerhet. A rendezője Funtek Frigyes lesz, és nagyon remélem, hogy nemcsak ott lesz szerencsém újra vele dolgozni, hanem a hírek szerint ősszel a Győri Nemzeti Színházban is egy nagyon izgalmas darabban.– A színész éppolyan vágyakkal, szórakozási és szabadidő-eltöltési formákkal él, mint a többi halandó. Nagy hirtelen a sport, az utazás, a természet szeretete, a játék, az olvasás, a múzeumlátogatás és más színházi előadások megtekintése jut az eszembe. Pillanatnyilag ugyan egyedül élek, de igyekszem minél több időt eltölteni a 33 éves fiammal, ezek a találkozások mindkettőnknek sokat jelentenek.– Régebben tollaslabdáztam, majd áttértem a gerincet, a térdet és a bokát erősen igénybe vevő fallabdára. A teremfoci a megszokott társaságunkkal azonban régi és ma is meglévő szerelem, de egy-egy premier előtt a sérülésveszély miatt óvatosabbnak kell lennem. Nagyon szeretem a játékkonzolokat is, imádok például Play Stationnel teniszezni a tévé előtt. Egyszer a nagy igyekezetben a jobb vállamban ínszalagszakadást szenvedtem.– Szeretek egyszerre párhuzamosan két alkotásban elmélyedni. Legutóbb így voltam Verebes István kollégám, rendező Tólig című könyvével, vele jó néhány közös munka köt össze, így különösen érdekelt, miként látja az átélt színházi évtizedeit. A közben gyakran kézbe vett másik könyv merőben más témával foglalkozik, az ugyanis Márai Sándortól a Boros könyv. Egyébként pedig az olvasást illetően mindenevőnek tekintem magam, régi vágású újságolvasó is vagyok, aki szereti a lap nyomdai illatát és nem bánja, ha megfesti ujjait a nyomdafesték.– Szó sem lehet róla, ugyanis a pesti lakásom megérett a festésre. Kollégák ígértek segítséget, még mesterembert sem kell fogadnom, győri színésztársam, Sárközi József vállalta a munkák levezénylését. Igyekszem majd jól tartani őket, ugyanis van még egy nagy hobbim, mégpedig a főzés. Sőt, az időigényes feladatokat szeretem, egy palack jóféle bor kortyolgatása közben. Kedvelem az oroszos borscs, vagy a kínai savanyú-csípős leves elkészítését. Minden színházi idény végét valódi körömpörkölttel ünnepelem, és sikeresek a gesztenyés pulykáim is. Majd főzök a fiúknak egy igazi, sáfránnyal ízesített valenciai eredetű paellát, de lehet, hogy kuszkuszt, vagy szóba jöhet egyik kedvencem, a francia libamáj, konyakos fügével, mazsolával töltve, borban pácolva és vízbe rakott edényben megsütve.– Tévedés, bár hozzáteszem, időhiány miatt sorozatokat ritkán nézek, inkább önálló filmeket. És ugyebár, a sportközvetítések… Szeretem a teniszt, a vízilabdát, meg sok mást is, az élen azonban a labdarúgás, kézilabda, snooker a sorrend! Kedvencem a Real Madrid, szurkolok a Dárdai Pál irányította Hertha Berlinnek, nagyon kedveltem Alex Ferguson idejében a Manchester Unitedet, mostanában pedig Cristiano Ronaldo miatt a Juventust.Teniszben mind a három világnagyság szimpatikus, Roger Federer és Rafael Nadal után Novak Djokovicsnak az utóbbi időben kedvezően változott viselkedése fogott meg, de mindig kíváncsi vagyok a francia Gaël Monfils látványos játékára is. Január végén ki nem hagytam volna a négy világnagyság budapesti snookerbemutatóját, Jack Lisowski, Luca Brecel és Stuart Bingham mellett láthattam a sportág egyik legnagyobb egyéniségét, a gyors döntéseiről, látványos lökéseiről híres Judd Trumpot is…– Édesapámnak sem volt jogosítványa, annak idején tömött vasúti kocsik folyosóján, WC-k előtti cigarettafüstben szenvedtük meg a Szolnok–Budapest–Göd közötti családi utakat. A mairailjeteken viszont kényelmesen, kulturált körülmények között lehet akár szerepeket is tanulni. Egy időben gyakran jártam Győr és Veszprém között vonattal, kis túlzással egy-egy emelkedőn benéztek a kupéba az őzikék…– Korábban szívesen látogattam a mediterrán, latinnak mondott déli országokba, így Portugáliába, Spanyolországba, Olaszországba is, de az örök kedvenc Görögország marad. Legalább harmincszor jártam arra, s ha a naptáram szerint támadt egy szabad hetem, csütörtöktől hétfőig elutaztam Athénba, a pireuszi Microlimano-öbölbe, ahol nyáron megszámlálhatatlanul sok zsúfolásig telt, halételeket kínáló vendéglőt láthat az ember. A fiam is sokszor velem volt, aki egy időben görög-, angol-, olasz- nyelv-vizsgával a zsebében még a helyi szállodaiparban is kipróbálta képességeit.