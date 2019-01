Párizsi madame jósolt Ady Endrének - Városi legenda

A Titanic makettje a budapesti Komplexben. MTI Fotó: Balogh Zoltán

Látta, hogy elsüllyed a hatalmas Titanic

Ady Endrét sem hagyta hidegen

Ady Endre felújított síremléke a Nemzeti Sírkertben. MTI Fotó: Beliczay László

Mozifilmet készítettek kalandos életéből

Bármennyire is az a hír járta, hogy szélhámos az asszony, olyan ismertté vált, hogy halálának híre az egész világot bejárta. Halála előtt egy évvel még film is készült az életéről, Madame de Thébes címmel.

Nem hittek neki, de jött a háború

Óvakodjon a puha tenyértől!

– A leány ügyeljen mindig arra, hogy leendő férjének szögletes ujjhegyei és kissé kemény tapintású keze legyen. Ezen tulajdonságok ugyanis akaraterőre, élettapasztalatra és rendszeretetre vallanak. De ha mindkettőjüknél hegyesek az ujjvégek, jó lesz egymást kerülni, mert a házasság szerencsétlen lesz. Éppen úgy óvakodjék a leány puha tapintású tenyérrel bíró férfiútól is – adott tanácsokat a házasságkötés előtt álló lányoknak a jósnő. Legbiztosabbnak a gömbölyded ujjvégeket tartotta, amik se nem hegyesek, se nem szögletesek. Ez biztos föllépésű egyént jellemez, aki mély gondolkodású, igaz érzelmű és rokonszenves tud lenni.

Az 1845-ben született nő a párizsi Wagram úton lévő lakásán fogadta a kíváncsiakat. Ám ő nemcsak egyéni sorsokat látott, többször komoly történelmi eseményeket is.A legenda szerint előre látta a Titanic süllyedését, pontosabban először a hajón utazó újságíró, Thomas Stead fulladásos halálát. Látta a francia Boulanger tábornokról, hogy lőtt seb végez vele, és így is lett.A madame a második búr háborút és az 1904-től egy éven át tartó orosz–japán háborút is előre jelezte. Ezeket nyilvánosságra is hozta, minden év karácsonyán kiadta következő évre szóló kalendáriumát.Madame de Thébes-nek meggyűlt a baja a kételkedőkkel.Kapott hideget, meleget, személye még Ady Endrét (1877–1919) is kíváncsivá tette. 1904-ben fel is kereste személyesen, így írt a nőről a Pesti Naplóban: „A híres párizsi jósnő, nem rendkívüli asszony. Csak ravasz, konok és ügyes. A jóslásaira sem voltam kíváncsi. Madame Thébes-nél lealkudhatatlanul húsz frank legalább is egy szeánsz. Elmentem mégis." A jósnő aztán Adynak beszélt arról, tíz évvel korábban, hogy egy világháború előtt állunk. – Szinte kikerülhetetlennek látom ezt a szörnyű háborút – mondta Adynak.1905-ben az asszony azt jósolta, hogy Belgium borzalmas és hosszú csaták színhelye lesz, amiben valóban igaza is lett. Miután 1914 nyarán Németország lerohanta Belgiumot, a belga hadak ellenálltak, amíg a brit és francia csapatok oda nem értek. Ezután azonban a nyugati front megmerevedett, és a háború négy éve alatt Belgium hatalmas veszteséget szenvedett el.1913-ban a madame azt állította, hogy egy hamarosan bekövetkező háború megváltoztatja a Német Birodalom és Poroszország hosszú ideje tartó európai uralmát. Arra is utalt, hogy a császár, II. Vilmos uralma nem sokáig tart. Sőt ha ez nem lenne elég, azt is megjósolta, hogy Ferenc Ferdinánd soha nem kerül trónra az Osztrák–Magyar Monarchiában, és egy fiatalember kerül hatalomra.Egy évre rá az asszony kijelentette: az osztrák uralkodócsaládot tragédia éri, igaza is lett: Ferenc Ferdinándot és feleségét, Zsófiát egy évvel később, 1914. június 28-án megölte Gavrilo Princip. A trónörökös meggyilkolása után az Osztrák–Magyar Monarchia kormánya ultimátumot küldött Szerbiának, majd 1914. július 28-án hadat üzent.Az akkori nagyhatalmak szövetségi rendszereiből következően ez a lépés kirobbantotta az első világháborút. 1916-ban pedig IV. Károly került trónra.