Reggelikészítés, mint flowélmény

Fogyókúrás tanácsadó, mentes gasztroblogger és író



Posta Reni cukor-, glutén- és tejmentes receptek fejlesztője, az M-Mentes Díj 2018 zsűritagja, a Csak a Mentes szakmai partnere, fogyókúrás- és életmódblogger, mentes szakácskönyvek szerzője. Hat toplistavezető szakácskönyvet írt, több mint ezer saját receptet fejlesztett ki, több ezer embernek segített lefogyni eredményesen és tartósan saját módszerével, melyhez saját túlsúlya elleni sikeres küzdelme vezette el. A cukor iránti sóvárgás leküzdése missziója, szívügye. Házhoz szállító cégek és éttermek mentes menüválasztékát dolgozta ki, konyhai személyzeteket tanított be.

Ezért egyfajta szemléletre szeretné megtanítani olvasóit Posta Reni a Reggeli hedonistáknak – 49 cukor-, glutén- és tejmentes recept című könyvén keresztül, hogy lássák, nem is kell hosszú és bonyolult receptekbe fogni ahhoz, hogy magunknak és szeretteinknek táplálót és finomat készíthessünk a nap beindításához.49 finom, egészséges, gyors és pénztárcabarát reggelit készített a szerző úgy, hogy változatos és megunhatatlan lehessen. Ad ötleteket a régi, jól bevált fogások feltuningolására is. Elképzelhető, hogy a receptjeihez használt alapanyagok most is ott vannak szinte mindenki konyhájában, csak másképp használtuk eddig őket.„Nagyon szeretek jókat enni, egyszerűen, gyorsan, színesen. Már reggelire is. Velem tartasz ebben? Válogass kedvedre:– 3 perces italok: csak turmixolod és kész!– Müzlik: csak összekevered és már eheted is!– Süti, keksz, müzliszelet: könnyed reggeli édesszájúaknak.– Tojásos ételek: elég egy serpenyő!– Szendvicsek, kencék: előző este is elkészítheted.– Hambi menük az egész családnak: el is viheted.Próbálj ki minél több új alapanyagot! Ne görcsölj a recepteken, egyszerűsíts, ahol lehet! Ha elakadsz, kérdezz meg! Élvezd az új ízeket és kerülj a lehető legjobb formádba!" – írja Posta Reni kötete ajánlójába.Lapunknak pedig a következőképp beszél új szakácskönyvéről: „A legújabb, Reggeli hedonistáknak című könyvemben negyvenkilenc változatos, gyors és finom, családbarát receptemet adom közre az energikus napindításhoz. Engem ez kapcsol ki a legjobban, amikor új recepteken agyalhatok. Igazi flowélmény, teljesen el tudok benne merülni. Elsősorban a magyar, a mediterrán és a távol-keleti fogások inspirálnak, ezekben sok ízletes alapanyag és rafinált, karakteres fűszerek találkoznak. A leginspirálóbb egyébként az, ha azt gondolom, nincs itthon szinte semmi, és abból próbálok készíteni egy gyors reggelit vagy egy jó levest, ami van. Az olvasóim kifejezetten kedvelik ezeket a könnyen elkészíthető, pénztárcabarát receptjeimet."Aki belelapoz a könyvbe, az rögtön elhiszi – s ebben Siményi Gergely ételfotói csak megerősítik –, hogy valóban flowélmény lehet a reggelikészítés, elég csak a paleót hedonistán megközelítő szakember tanácsait követni,