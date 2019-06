Ritka Orwell gyűjteményt kap egy egyetem

Az egyetem a héten jelentette be, hogy Russ Davidson professzor ajándékba adja a híres angol író, kritikus és újságíró (1903-1950) műveiből álló gyűjteményét, mely a világhírű regényeken kívül más Orwell-műveket, esszéket és újságcikkeket is tartalmaz.



A kollekció is látható lesz a Zimmermann Könyvtár Orwell-kiállításán, mely szeptemberben nyílik és a jövő év tavaszáig tart.



Az író legismertebb művei az Állatfarm és az 1984. Az elsőt a második világháború idején írta, 1945 augusztusában jelent meg. Az allegorikus regény egy farm állatairól szól, melyek elhatározzák, hogy elkergetik a gazdát, majd maguk állnak a gazdaság élére, mely diktatúrává válik.



Az 1984 című regény negatív utópia egy szintén totalitárius állam működéséről.



A két mű az utóbbi években újra felkerült az eladási toplistákra.