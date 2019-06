Románul is megjelent Bánffy Miklós Erdély-trilógiája

Románul is megjelent Bánffy Miklós Erdélyi történet című trilógiája, a román kiadást a szerdán kezdődött bukaresti Bookfest könyvvásáron mutatták be.



A román fordítást jegyző Marius Tabacu az MTI-nek szerdán elmondta: nagy öröm számára, hogy a trilógia végre olvasható románul. A Román Kulturális Intézet gondozásában megjelent műről kifejtette: kihívást jelentett számára a fordítás, hiszen a gróf kiválóan ismerte a természetet, "minden fűszálnak tudta a nevét, így nehéz volt megtalálni valamennyi növény román megfelelőjét".



Tabacu szerint Bánffy fiktív, lelki Erdélyt hozott létre a regényben. A kolozsvári műfordító reményét fejezte ki, hogy a román közönség jól fogadja a művet, amely - mint mondta - nagy ajándék a magyarság részéről a románoknak.



"Azért fontos, hogy a román olvasókhoz is eljut ez a mű, mert megtudhatják, miként gondolkodott egy magyar arisztokrata a románságról, a regénynek ugyanis nagyon sok román szereplője van. A gróf a román parasztokkal, a mócokkal nagyon jó viszonyban volt, szépen írt róluk" - mondta Marius Tabacu, hozzátéve, hogy a műben nincs semmi olyan, amitől a románság sértve érezheti magát.



Emlékeztetett arra, hogy a grófok általában a román köztudatban elnyomókként jelennek meg, de Bánffy nem az a fajta volt, aki ostorral verte a román parasztokat, hanem ellenkezőleg, segíteni akart rajtuk, és pozitív példát akart mutatni azoknak a magyar polgároknak, kisnemeseknek, akik nem mindig viselkedtek korrektül a románokkal.



A Bánffy-trilógia kiadásához a Balassi Intézet bukaresti központja is hozzájárult. Kósa András László, az intézmény igazgatója úgy véli, hogy a mű kiadása románul azért fontos, mert megmutatja azt a reális nemzetiségi együttélést, amely Erdélyt jellemzi, és közelebb hozza a románokhoz az erdélyi magyar arisztokrata világot.



Az Erdélyi történet bemutatóját szombaton tartják a román könyves szakma egyik legjelentősebb éves rendezvényének számító Bookfesten, majd Bukarest után Kolozsváron és Bonchidán is be fogják mutatni.

Szintén szombaton a könyvvásáron lesz a bemutatója Esterházy Péter Hasnyálmirigynapló című könyve román nyelvű kiadásának, amelyet ugyancsak Marius Tabacu fordított.



Mint a műfordító felidézte, ő ajánlotta a könyvet három évvel ezelőtt - amikor Esterházy elhunyt - a kiadónak, amely korábban az író több regényét is megjelentette. Hozzátette: Irene Arsene, a kiadó társtulajdonosa egy pillanatig sem habozott, annak ellenére, hogy Romániában nehéz eladni a magyar irodalmat az olvasóknak.



A vasárnapig tartó Bookfesten 1 millió kötet, 4 ezer cím és 350 esemény közül válogathat a közönség. A seregszemle idei díszvendége Nagy-Britannia.