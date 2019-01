Selyemre festett női álmok

Csurák Erzsébet festészetének esszenciáját egyesíti gazdag életútja. Fotó: Bögi Tamás

Pellek Sándor győri orvos nyitotta meg a március 3-ig látogatható tárlatot. Köszönjük, hogy megnyitójának szövegét megoszthatjuk.„Elsősorban selymek...A művész és művei jegyben járnak, egymástól soha sem szakadnak el, ez egy láthatatlan lelki kohézió, ennek kialakulásághoz, természetesen ehhez idő kell, hogy tudjunk róla beszélni. Csurák Erzsébet pályája kezdetén, nyaranta alkotó táborokban, a hetvenes évek meghatározó szellemi képviselőitől, íróktól, költőktől, zenészektől és képzőművészektől kapott művészeti indíttatást, érdeklődése napjainkban is töretlen. Már rajztanárként grafikákat és akvarelleket készített. Az izzó hazai fesztivál élet nagy lehetőségeket biztosított a témaválasztásában és a művésznő ezt felismerte.A sok inspiráció az alkotáshoz, a fokozatosan kialakuló teoretikus gondolkozás számos élményt biztosított. A technikai kísérletek felbátorították, hogy megmutassa a selymeket, amiket a fesztivál hatására kezdett el festeni. Az alkotás misztikus folyamata mindig is érdekelte a társművészeteket, jó látni, hogy modern gondolataink iránt, már eleink is érdeklődtek. A szellemi kohézió a művészetben talán örök. Búl-Fárázs Rúni (?-1096), versében az alkotás folyamatát érzékelteti és ez napjainkban is hiteles.ÚjévA tótükör selymét alig borzoljaa szél. A kacsák óvatosan isznaka vízből, majd sétálni kezdenekfrissen mosott, sárga szandáljaikban.A művésznő 1997-ben a győri zsinagógában bemutatta be először selyemképeit, akkor még romjaiban is fantasztikus zsinagógában. Az évtizedekig magányos szakrális tér sérült falain történő bemutatkozását, nagy hatású dolognak érezte. Majd Párizs, Bécs és számos külföldi és hazai helyszín jelzi művészeti alkotó termékenységét.Az emberek kapcsolata egy folyamat. Van kezdete, tárgyalása és vége is, ez lehet akár a katarzis. Szerencsésnek mondhatom magamat, mert néhány évvel ezelőtt, a Művésznővel történő első találkozásom, maga a katarzis volt. Ez kissé formabontó volt, de kezdődhetnek így is az emberi kapcsolatok. A fontos pillanatok művész és közönsége számára az idő dimenziójában szerencsés esetben találkozhatnak.A művésznek bemutatkozni, a látogatónak érdeklődni kell. Megvan a szerepünk, játszanunk kell! Erre utal Lukiánosz (?120-?180) szíriai származású költő, aki a Római Birodalom nagyvárosaiban élt, Marcus Aurélius császár idején. Ő volt az „ókor Voltaire-je.MúlandóságAmink van, az mind múlandó,mivel halandóknak születünk,elfutnak mellettünk a dolgok,avagy mi futunk el mellettük.Csurák Erzsébet Művésznő „Elsősorban selymek…", önálló tárlatán, itt a győri Magyar Ispitában vagyunk. Az eddigi képanyagaitól eltérően kísérletet tesz újszerű anyagválasztásában, papírt és vásznat is használ a selymek mellett. Ösztönös alkotónak tartja magát- nyilatkozta, festészetének esszenciáját egyesíti gazdag életútja. Személyesen úgy látom, hogy a kínai festészet jegyeihez is szívesen nyúl. Akár véletlenszerűen, de a színek erőssége tükrözheti a művész lelkiállapotát. Az alkalmazott finom vonalak és a felhasznált színek (lágy színek a nőies yin és erőteljes színek a férfias yang) harmóniája fedezhető fel. A műalkotás hűen tükrözi a művész aktuális alkotói energiáját. Sokszor, nem törekszik a természethű ábrázolásra, elsődleges célja a hangulat és az atmoszféra érzékeltetése. A művészetben nála is érvényesül az egyéni felfogás ábrázolás technikája.A képek egyéni technikával készültek, de jelentésük és képi ábrázolásuk a modernitással harmonizálnak, azonban nem tolakodóak. Egyes képek SMS, MMS, Mail üzeneteket hordoznak, a művész lelkiállapotától és mondanivalójától függően. Számomra izgalmas a visszatér cipő motívum és más elemek szimbolikája is. Egyéni színválasztásában felsejlik a sivatag, a ruházat és fejfedők- talán Észak- Afrikára utaló- világa. A képek színvilága és a selyem alap követeli, hogy a női testeket fedjenek és fodrozza őket a szél. A papírsárkány motívum a szabadság szimbólumaként a számomra testközeli afganisztáni gyermeki párbajt idézi fel.A szimbolika és a színek variációja mindenki számára, akár mást is jelent- és ez jó. Úgy érzem, hogy a művész által sugárzott jelek így válnak minden látogató számára izgalmassá. Különleges számomra, hogy képek között megjelennek a gondolat koncentrációjának rejtett elemei, a képek a középpont felé élnek és vannak képek-többségben-, ahol a gondolatnak a keret szab határt.Meg szeretné osztani velünk aktuális élményeit, röviden, hosszan, a belső világától függően. Látszik, hogy rendkívül érdeklődő a világ iránt, érdekli a város, a Big Apple és az emberek. Fesztivál és koncertélményei visszatükröződnek a csoportábrázolása során. A kiállított művek a művésznő lelki világának egyes stációi, a női léleknek köszönhetően kizárja magából a kor agresszivitásának ábrázolását.A képeket szívesen látnám a madridi Prado vagy akár a new-yorki Guggenheim Múzeum termeiben, mert szerintem a kozmopolita ábrázolásmódja ezt sugallja."