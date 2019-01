Senki nem születik sokadik feleségnek, avagy élet egy korábbi hitves ágyában

Rettegés az extől

Bali Edina Zsanna írónő húsz nő sorsát mutatja be Azanő című könyvében.

Folytonos összehasonlítások

Belső skarlátbetűk

Egyre több a „második, harmadik és a sokadik feleség", de problémáikkal, különös életükkel eddig valahogy senki nem akart foglalkozni.Bali Edina Zsanna írónő húsz nő sorsán keresztül tárja fel az új feleségek életének árnyoldalait. A fájón őszinte vallomásokból kitűnik, hogy senki nem születik sokadik feleségnek. Márpedig, az egyre több válás miatt második, harmadik és sokadik feleségből egyre több lesz. Ezeknek az asszonyoknak naponta kell megküzdeniük a volt feleség „rémével", hiszen legtöbbjük, ha nem is vallja be, retteg szerelme exétől. És nemcsak azért, mert párját esetleg egy vagy több gyerek köti össze a volt feleséggel. Szinte minden pillanatban, helyzetben ott lebeg a fejük felett Damoklesz kardja, mely bármikor lesújthat rájuk. Rettegnek attól, hogy párjuk, mondjuk a láthatáskor nem tér-e vissza gyereke vagy gyerekei anyjához. És ott vannak a közös nyaralások is, mely a második, harmadik és sokadik feleségek igazi rémálma. Márpedig szinte egy sincs közöttük, aki ne félne attól, nem győz-e a megszokás, az egykori szeretet vagy szerelem az új, esetleg még nem annyira stabil kapcsolat felett. Nem lehet megtanulni a szerepet, és ki más, mint maga az írónő fogalmazza meg a legszebben, ami minden második, harmadik és sokadik feleség fejében már ezerszer megfordult.„Mit jelent elfogadtatni, hogy jogod van egy jó élethez akkor is, ha a szerelmed már egy házasságból érkezik, ráadásul egy vagy több gyerekekkel. Hogyan lehet megtalálni az egyensúlyt az elfogadás és az önátadás között, lavírozni több világ határán úgy, hogy közben mindig a legjobbat add magadból, megmutatni azt, aki vagy, akkor is, ha közben folytonos összehasonlításokkal teli az életed? Bizony nem egyszerű feladat" – olvasható a könyvben.Az írónő fogalmazza meg nagyon szépen azt a gondolatot is, ami bizony, valljuk be, már az első feleségeknek is feladja a leckét. És már az sem túl biztató, hogy a nőknek feladatként kell megélniük, úgymond a szerelmet.„Feladat? Hiszen te »csak« szerelmes lettél, és egy egyszerű, normális életre vágysz" – folytatja az írónő. Tény, minden kislány álma szerelmesnek lenni, mesés hófehér ruhában férjhez menni. És aztán? Mi lesz ebből sok esetben? Jobb erről nem is beszélni. De most ne foglalkozzunk az első feleségek sorsával, szorítkozzunk szigorúan a második, harmadik és a sokadik feleségek életét megkeserítő dolgok boncolgatására.

Második, harmadik feleségnek lenni ezért is sokszor a legnagyobb önismereti út. Persze minden párkapcsolat egyébként is az, de itt igazán találkozhatsz másutt nem létező „extrákkal".



Bali Edina Zsanna

A második, harmadik feleségeknek naponta kell megküzdeniük a volt feleség „rémével".

Felér egy priusszal

„Olvasod a bulvárlapokban, hogy a sztárok milyen csodásan jóban maradnak a válás után is, a második feleségeket is szeretik az elsők, együtt vannak karácsonykor is, és szégyelled magad, hogy ez neked nem megy" – olvasható a műben.

– Hogy reagálsz? Mit csinálsz a gyerekkel, aki épp a hajadat készül kitépni vagy csak csöndesen beléd rúg az asztal alatt, a legszebb mosolyával fordulva az apja felé… Olyan könnyűnek tűnik valakit hibáztatni, valakit utálni, valakit megbélyegezni. És ezzel épp az élet lehetőségét vesszük el mindannyiunktól. A belső skarlátbetűink kivetülései ítélkezéseket, fájdalmakat generálnak, élethelyettesítő rendszereket hoznak létre. Tényleg ezt a mintát akarjuk mutatni a gyerekeinknek? Miközben azt mondjuk, mindent értük teszünk. Ki tanítja meg nekik, hogy mit jelent az elfogadás, a megértés, ami nélkül nem lehet jó embernek lenni? Ráadásul te magad sem tudod, hogy ezt akartad-e, hogy képes leszel-e valaha arra, hogy megszeresd az első nő gyerekeit?És ezzel ki is hullott az első, de talán legnagyobb csontváz a szekrény mélyéről. E buktatók miatt sok nő komolyan fontolóra veszi, hogy egyáltalán kezdjen-e kapcsolatot elvált, már családos férfival? Meg kell hagyni, már a szülők sem örülnek, ha lányuk ilyen férfival kezd, és igen, az is igaz, hogy sok nő amolyan „priuszosként" tekint az ilyen férfira, a fent említettek miatt talán nem is véletlenül. Ami biztos, sok kíntól kímélheti meg magát, ha nőtlen férfival kezd valaki randizni. De ha már beütött a baj, már csak az a kérdés, mi nyom többet a szívünk mérlegén? Az elvált, gyerekkel érkező férfi iránt érzett szenvedély erősebb vagy az, amit az eszünk diktál. Persze az ellenkezőjére is sok a példa.Persze erre is van jó válasz. Ha csak lehet, ne csüggedjenek, hölgyeim, mert ennek vagy a fele sem igaz, vagy épp egészen prózai oka van a „mesés idillnek". A sztárok mesés vagyonokon, több ingatlanon osztoznak a váláskor, és – maradjon közöttünk – a felek közül mindenki jobban jár, ha csöndben marad, és úgymond, jó pofát vág a dologhoz.