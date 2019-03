Sorozat készül A rózsa nevéből

Thriller, filozófiai vita, vallás és hatalom viszonya egy könyvben.

Az olasz-francia-német koprodukció nyolc, egyenként 52 perces epizódból áll. A Giacomo Battiato rendezésében készült sorozatot hétfőn kezdi sugározni az olasz közszolgálati televízió, kedden a francia OCS csatorna, májusban pedig Amerikában a Sundance TV tűzi műsorára.A minisorozat hűen követi az 1980-ban megjelent, világszerte 50 millió példányban eladott regény történetét. A középkori kolostorban játszódó produkcióban John Turturro alakítja Baskerville-i Vilmos ferences szerzetest, akit Annaud filmjében Sean Connery játszott.

A rózsa neve nagyszerű könyv: magában foglal egy thrillert, amelyet Annaud filmje elmesél, ám tartalmaz filozófiai vitát, a vallás és a hatalom viszonyáról, a szeretetről, a nőkről, az életről szóló fejtegetéseket is. Amire egy kétórás filmben nincs idő, mi elmondhattuk

Umberto Eco, A rózsa neve írója 2016-ban, 84 éves korában hunyt el. Fotó: MTI

- fejtette ki a sajtó képviselőinek Gaicomo Battiato.A 25 millió euróból (8 milliárd forintból) angol nyelven, javarészt a római Cinecittában forgatott sorozat főszereplője, Turturro elmondta, hogy inkább nem is nézte meg Annaud klasszikusát, hogy a nagy előd ne befolyásolhassa.A széria első forgatókönyvvázlatát egyébként a producerek szerint még Umberto Eco is látta és jóvá is hagyta 2016-ban bekövetkezett halála előtt.