Spielberg kiszemelte Tintint és kutyáját

A képregények nyomán számos feldolgozás született, tévésorozatban és filmen is tovább élt.

A tervezett produkciókról Benoit Mouchart, a Casterman képregénykiadó vezetője számolt be a francia médiának. Spielberg és Jackson ezúttal helyet cserél: az első Tintin-filmet Spielberg rendezte és Jackson volt a producer, a folytatást azonban Jackson rendezi és Spielberg vállalja a produceri teendőket - fűzte hozzá Mouchart.Jackson az év végén egy interjúban már beszélt a Tintin-filmről, és arról is, hogy a képregényhős kalandjai közül szabadon válogat majd a film forgatókönyvéhez.Mouchart azt is bejelentette, hogy rövidesen egy új Tintin-képregényalbum is megjelenik Tim et le Thermo-Zéro címmel. A történet már kész, a képek színezése azonban még folyik - mondta.Az első Tintin képregény 1929. január 10-én jelent meg a Le Vingtieme Siecle belga napilap gyerekmellékletében. Alkotója, a belga Hergé a hetvenes évek közepéig 23 albumot készített az utazó riporter és foxija kalandjairól. Spielbergék animációs technikával készített Tintin kalandjai című filmjét 2011-ben mutatták be világszerte.