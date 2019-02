Süsüke az űrbe készül

Bodrogi szerint amit Csukás kitalál, az tökéletes. Fotó: Czerkl Gábor

Csukás István nem gondolta, hogy űrutazós ötletével ilyen lavinát indít el. Fotó: Csányi Kriszta

Az új sorozatban a bájos egyfejű fiacskája a csillagok közé is ellátogat majd.

Süsüt és földi barátait több mint harminc éve ismertük meg.

A hír hallatán azonnal két részre szakadt a Süsüt kedvelők tábora. A konzervatív oldal egyszerűen megmagyarázhatatlannak tartja, hogy a mai korba, a technika századába re­pítsék Süsükét. Szerintük a mese úgy jó, ahogyan van, nem kell belőle fantasztikus filmet készíteni.A másik fél képviselői is szép számban vannak. Örülnek a modernizálásnak, izgatottan várják, hogy az író milyen történetet álmodik meg a kölök Süsünek.1976 és 82 között Bodrogi Gyula kölcsönözte a hangját Süsünek. A Kossuth-díjas művész vajon mit szól ahhoz, hogy kisebb forradalom tört ki a Süsü-rajongók között?– Én nagyon bízom Csukás Istvánban, amit ő kigondol, az jó, mit jó, az tökéletes – jelentette ki a Nemzet Színésze. – Persze, nem szabad elfelejteni, amiből egyszer sláger lett, azt nem kell átírni, még feldolgozni is merészség. Emlékszem arra, amikor a sikeres Linda-sorozatot új köntösbe öltöztették, nem akarom szépíteni a dolgot, megbukott, nem kellett a nézőknek. De mivel Csukás Pista saját gyermeke a Süsü és unokája Süsüke, ő nyugodt szívvel felküldheti a csillagos égbe is az unokáját.Bodrogi elmondta: már maga is hallott a vitáról, mi több, arról is, hogy azért küldi az író az űrbe a kis sárkányt, mert kifogyott az ötletekből.– Nekik üzenem, Csukás Istvántól kérjenek kölcsön né­hány sztorit, írják meg, majd a jogdíjakból csörgessenek vissza neki néhány százaléknyit. Csukás István természetesen figyel a nagyközönség véleményére, de kissé meglepődött azon, hogy micsoda ribilliót gerjesztett azzal, hogy Süsüke felfedezi a világűrt.– Bevallom, nem gondoltam volna, hogy földindulást okoztam azzal, hogy elkottyantottam: a leadott kéziratban Süsükét az űrbe küldöm – mondta Csukás István. – Egyébként jókat derülök magamban, amióta megtudtam, hogy milyen galibát okoztam egyeseknek. Szeretném elmondani, hogy a korábbi történetekben felfedezték már az emberek földjét, majd a sárkányok földjét is, én pedig arra gondoltam, a mesében miért ne fedezhetnénk fel a felhők feletti világot. Szerintem ha valaki felnéz a csillagos égre, biztosan felötlik benne, milyen lehet az „élet" egy másik bolygón?Csukás István befejezésként hozzáfűzte, örül annak, hogy egy ilyen apróságon is össze tudnak vitatkozni az emberek, mert ez azt jelenti, várják a mese folytatását. Ígéri, lesz benne meglepetés.