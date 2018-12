,,Tejológiából" teológia

Miért pont én kellettem az Úrnak?

Tenger Szilárd dunaszegi plébános. Fotó: H. Baranyai Edina

A megértés szeretetével kell fogadni az embert

– Sokszor még a mise előtt is jönnek új gondolataim, mondhatnám talán isteni sugallatnak, amelyeknek hatására újra át kell formálnom a már elkészült prédikációmat. Volt, hogy hajnalban feküdtem le, mert úgy vagyok vele, hogy igyekszem igényes dolgot tenni az emberek elé. Mielőtt felállok a szószékre, a mai napig is mindig van bennem egy kis izgalom, jaj, csak nehogy elrontsam! – meséli az atya.– Milyen indíttatásból lett pap?– Amikor kispap voltam, sokszor megkérdezték tőlünk, hogy miért ezt a hivatást választottuk. Én akkoriban mindig azt feleltem, hogy megszólított engem az Úr. 2007-ben szentelt pappá Pápai Lajos most már nyugalmazott püspök úr, az eltelt tizenegy év alatt ébredtem rá, hogy erre a kérdésre a választ nem tudom megadni. Az Úr egy olyan kegyelmet adott nekem, amit én soha nem kértem tőle, azt mondta, hogy te kellesz nekem. Ahogy Pétert elhívta a halászháló mellől, engem pedig a tejiparból. Azt tudni kell, hogy én akkoriban a csornai tejporgyárban dolgoztam fizikai munkásként. Kicsit viccesen fogalmazva, „tejológiából" lett a teológia. Nem voltam annyira fiatal már, talán huszonöt éves lehettem.– Tizenhat évesen keresztelkedtem meg, nekem addig nem volt közöm a templomhoz. Azért is ilyen későn, mert a szüleim olyan helyen dolgoztak, ahol nem engedélyezték a templomba járást – meséli tovább az atya. – A megkeresztelkedésem után a hitem megélése valóságossá vált. A vasárnap nekem csak akkor volt vasárnap, ha el tudtam menni szentmisére és letehettem a hetem terhét. Fizikai munkásként az ember nagyon megérzi azt, hogy mennyire Isten kezében van. Ebben az időben a csornai Jézus Szíve-templom nagy freskója nagyon megfogott, nagyon vonzott az oltár és a mögötte lévő világ is, elgondolkodtam azon, hogy milyen lehet az oltár mögött állni és Istennel közvetlen kapcsolatban lenni. Azért mondtam azt az elején, hogy hatalmas kegyelmet kaptam Istentől, mert a sok hibám, gyengeségem ellenére az Úr ilyen emberekből akarja építeni az egyházát, mint amilyen én is vagyok. Hiszen ha csak Pétert nézzük, ő is háromszor tagadta meg Jézust és Jézus mégis apostollá tette őt. Számomra ez az elhívás, hogy miért pont én kellettem az Úrnak, egy titok, míg élek, rejtély marad. Majd ha odaát leszek, akkor fogok rá választ kapni Istentől.– Verseket mikor kezdett el írni?– A versírás már kamaszkorban is foglalkoztatott. Ezek akkoriban „szárnypróbálgatások" voltak. Versnek még nem nevezném őket, inkább csak gondolatoknak. Amikor bekerültem a szemináriumba, egy véletlen folytán derült ki, hogy írok verseket. Albán Józsefet – aki a győri szeminárium prefektusa volt – kértem meg, hogy lektorálja, nézze át az írásaimat. Aztán azt a visszajelzést kaptam, hogy ezek a versek nagyon jók, így a kispapok újságja is felkért, ami az összes plébániára eljut – karácsonykor és húsvétkor jelenik meg –, hogy egy-egy verset küldjek nekik. Az atyák visszajelzése is nagyon pozitív volt, kérdezték, hogy ki ez a Tenger Szilárd, aki ilyen verseket ír? Négy kötetem van összesen, amelyek egyházi kiadásban jelentek meg. Az első könyv címe Most és mindörökké, ami Pápai Lajos püspök úr, a második a Koldusok reménye pedig Paskai bíboros úr ajánlásával jelent meg. Az utolsó fohász című kötet a Szent Imre-templomban eltöltött szolgálati évek alatt íródott, a negyedik, a Szigetközi hajnalok szárnyán pedig már itt a Szigetközben.– A Tenger Szilárd a saját neve?– Igen, ez a saját születési nevem. Amikor a szemináriumba jelentkeztem Csornán, az egyik tisztelendő atya meg is jegyezte, hogy neked még a neved is ellentmondásos, hiszen a tenger nem lehet szilárd. A Tenger nagyszüleim Erdélyből származnak, később Vasdinnyepusztára kerültek és aztán áttelepültek ide, Csornára.– Azt hallottam, hogy ön minden misére más prédikációt ír.– A Szent Imre-plébánia nekem nagyon jó iskola volt. Ugye ott hat mise volt összesen, azokra a misékre mindig nagyon sokan jöttek el és én igyekeztem mindenkit megszólítani. Innét jött nekem az ötlet, hogy nem lehet mindegyik misén ugyanazt mondanom, így előtte felkészültem rá. Leültem, elcsendesedtem és ezek a gondolatok csak úgy „kicsurrantak" a lelkemből, ugyanúgy, mint a versek. Ezt is egy nagyon nagy kegyelemnek élem meg. A híveinket csak úgy tudjuk megtartani, ha ezt a kapcsolatot közöttük élővé tesszük. Akkor is odaállok az emberek mellé, amikor baj van. Nemcsak temetéseken, esküvőkön találkozom a hívekkel, hanem a bálokra is elmegyek, sőt, ha felkérnek, még táncolok is. Itt sok olyan emberrel találkozom, aki templomba ritkán jár, ezen a helyen velük is el tudok beszélgetni.– Kapott-e pozitív visszajelzést a prédikációiról a hívektől?– Volt ilyen igen, méghozzá 2016-ban Egy rádiós szentmisét tartottam, a katolikus rádió Mecsérről közvetítette az adást. Az egész országban hallgatták. Még haza sem értem, már telefonon kerestek az ország minden pontjáról: „Atya, ön ma nekünk prédikált!" Volt olyan, aki azt mondta: „Atya, a betegágyamban feküdtem, de ön ma rólam is megemlékezett!" Kaptam egy levelet Zala megyéből, egy kis közösség írt, hogy a prédikáció hatására rájöttek, hogy nekik is van remény. Kérték tőlem, hogy azt, amit elmondtam, küldjem el nekik postán, szeretnék többször elolvasni, mert ők a későbbiekben ebből szeretnének szellemileg táplálkozni.

Arra is gondolnom kell, hogy az az ember, aki megtisztel azzal, hogy eljön a szentmisére, azért teszi, mert szeretne ebből merítkezni, valami pluszerőt hazavinni magával. Sokszor hallom vissza azt is, hogy na, az atya megint kitett magáért és ez nagyon jó érzés – mondja mosolyogva.

Tíz kilométer, ha esik, ha fúj

– Mit jelent az ön számára az advent, a karácsony?– Az advent az egyik legbensőségesebb ünnep, az elcsendesedés, az elmélkedés ideje. A hosszú adventi estéken, amikor időm engedi, magam is gyertyát gyújtok és belülről felkészülök az ünnepi prédikációkra. Advent első szombatján gyújtottuk meg Dunaszentpálon, a köztéren felállított adventi koszorúnk első gyertyáját és a betlehemet is megáldottam. Mondtam egy kis elmélkedést, illetve az énekkarunk énekelt. Majd a szentmisén arról beszéltem, hogy advent idején ki az imádkozó és virrasztó ember. Boldog vagyok, hogy egyházközségeinkben nagyon sok imádkozó és virrasztó nagyhatalom van. Ők az én helyi szentjeim, mert az idősektől nagyon sokat lehet tanulni – mondja. – Advent azért fontos nekem, mert ebben az időszakban azokat az embereket is meg tudom szólítani, akik nagyon ritkán jönnek el templomba. Ilyenkor, még ha csak egy éjféli szentmisére tér is be, utána elgondolkodik rajta, hogy hát ez tulajdonképpen nekem is szól. Éppezért vallom, hogy ezeket az embereket a megértés szeretetével kell fogadni. Nem ostorozás által, mert az ostorozás nem jó módszer. Nem véletlenül korholta Jézus a farizeusokat, hiszen ők úgy akarták irányítani a híveiket, hogy nem ismerték a problémáikat. Ha én nem tudom, hogy a szomszéd Marika néninek mi a baja, akkor hogyan tudnék neki segíteni? Ahhoz nekem ismernem kell őt, napi kapcsolatban kell lennem vele.– Nekem már megvolt a saját adventem – mondja mosolyogva –, hiszen két év alatt speciális diétával, sok mozgással kilencven kilótól szabadultam meg. Száznyolcvannyolc kilóról indultam, eleinte nagyon nehéz volt. Először is fejben kellett eldönteni, hogy ezt az eszetlen életmódot befejezem. De sok kitartás, elszántság kellett hozzá, hogy végigcsináljam. Mérlegeltem, hogy három falu plébánosa vagyok, Dunaszeg, Dunaszentpál és Mecsér. Hogyan fogom a későbbiekben ellátni a szolgálatomat, ha mozgásképtelenné válok? Az első szempont természetesen az egészségem volt, de az is közrejátszott, hogy ugye én prédikálok az embereknek arról, hogy lemondás, akarat, hit, akkor nekem most itt egy élő prédikációvá kell válnom, hogy az emberek azt kérdezzék: atya, mi történt veled? Nem kell bedőlni a „csodaszereknek", mert azok nincsenek. Ha valaki le akar fogyni, annak először fejben kell eldöntenie, aztán szépen fokozatosan csökkenteni a kalóriabevitelt. Mindenről le kellett mondanom, ami abban az időben nyugtató hatással bírt rám: csokoládé, chips, kóla. A kalóriabevitelemet 8000–9000 kalóriáról 1200-ra csökkentettem. Ehhez párosult a mindennapos mozgás. Negyedórával indult, ma már napi két órát gyalogolok. Van egy „köröm", amit mindennap kivétel nélkül megteszek, ha esik, ha fúj, megcsinálom, ez körülbelül tíz kilométer. Igazából nem is séta ez, inkább kocogás, van egy járóbotom, azzal megyek. A híveknek is jó példát adok ezzel: már többen megteszik ezt a kört, a kocogásom során többen szembejönnek velem.– Említette már korábban is, hogy nagyon fontos önnek a gyermekekkel való foglalkozás.– Igen számomra nagyon fontos a gyermekekkel való foglalkozás: mert rájuk mindig is úgy tekintettem, és tekintek ma is, mint a következő generációra, s nem mindegy, milyen értékrendet adok nekik. Számomra fontos, hogy ezek a gyerekek, fiatalok megérezzék az óráimon is, hogy közöttük nagyon is ott van az az Isten, aki mind a mai napig fiatalos lendülettel és szeretettel szeretné őket átölelni! Én ehhez vagyok Isten számára egy választott csatorna.

A karácsonyi prédikáció megírásához egyébként nekem is vannak prédikációsegédleteim, de sosem használtam még. Mert lehet, hogy ami a nagyvárosban jól működik, az itt nálunk, falun a Piri néninél meg a Mari néninél nem. Próbálok az ő világukból példázatokat hozni, amiket ők is megértenek.

Szilárd atya



Tenger Szilárd: Tűz



Gyúljatok lángra, szavaim,

Perzseljetek mondatok,

S égessétek az égre,

Hogy én, a költő itt vagyok!



Tűz kell ennek a világnak,

Mindent felperzselő érzelem,

Hogy hinni tudjon minden egyes

Reménytelennek tűnő éjjelen!



Gyúljatok lángra, szavaim,

Tüzetek csapjon az égre,

Hogy mindenki meglássa,

Milyen is egy költő XXI. századi

FÉNYE!



Kioltani lángom nem lehet,

E tűz örökké bennem él,

Hirdetve a szép jövőt,

Melyben az élet, újra kél!