Tizenkilencre sikerült alsót húzni

Összetett, nem mindennapi feladatra vállalkozott a Vaskakas Bábszínház legújabb bemutatójával. Sikerült azonban tizenkilencre alsót húzniuk, az Óz maximálisan elnyerte a közönség tetszését. Az előzményekről – és a következményekről – a rendezővel, Markó Róbert művészeti vezetővel váltottunk szót.

Dorka útja során barátokat szerez az Oroszlán, a Madárijesztő és a Bádogember személyében.

Világhírig repítette Judy Garlandot

Victor Fleming alkotása az Óz-könyv legsikeresebb filmváltozata, melyet 1939-ben forgattak.

A két Oscar-díjjal jutalmazott film világhírűvé tette az akkor még csak 17 éves Judy Garlandot.

A film sok mindenben eltér a könyvtől, sok benne az újítás.

Kívül keressük, pedig belül kellene

– Sokat gondolkodtunk rajta, mert az 1900-ban született alapmű Óz, a nagy varázsló címen jelent meg, az 1939-ben belőle készült filmmusical viszont Óz, a csodák csodája elnevezéssel lett világhírű. Végül is arra gondoltunk, hogy amikor L. Frank Baum a történetet írta, a varázsló nevét egy szótár borítóján találta meg. Az állt rajta, hogy O-tól Z-ig, és úgy éreztük, ez a két betű fejezi ki leghívebben a mi alkotói szándékunkat is. Őszintén szólva, az OZ néven ismert, ugyancsak híres könnyűfém autókerék-tárcsákhoz már nincs köze…– Tulajdonképpen ez egy olyan színházi darab, amely a közönségszervezők számára is szimpatikus, mégpedig azzal a lényegbe vágó igazságával, hogy amit az életben kívül keresünk, az ott van belül, magunkban. A megvalósítás elképzelése Kocsis Rozi nevéhez fűződik, és amikor igazgatónk részéről az ötlet elhangzott, azonnal lecsaptam rá. Ami engem a leginkább megfog benne, hogy minden történeti korszakban és az emberi életkor minden időszakában aktuális az Óz mondanivalója.– Az alsó korhatárt ebben az előadásban az óvodásokra kell érteni, egy ötéves gyermek számára az a fontos, hogy értse magát a történetet. A kamaszkortól az öregségig viszont az a fontos tanulsága, hogy valaminek az érzékelt hiányát mindenkinek saját magában kell megtalálnia.



S hogy meddig tervezzük műsoron tartani? Tréfásan szólva huszonöt évig, de az biztos, hogy márciusban végig látható lesz, és nagyon jó érzés, hogy az ország számos színházának közönségszervezője már jelezte, felveszik a jövő évadjuk műsortervébe.

Markó Róbert művészeti vezető

Oroszlán szerepében Vitányi-Juhász István.

Csak kedvvel és odaadással lehet csinálni

Gergely Rozália és Markó-Valentyik Anna

Három bemutató lesz az évadban

– Magát a sikert mertem remélni, de már az is meglepő volt, hogy két nap alatt elfogytak az első két előadás belépői. A szimpátia szólhat persze a történetnek, de mellette nekünk, a darab színpadra állítóinak is, amelyet az előadás közbeni bekiabálások bizonyítanak. S hogy meddig tervezzük műsoron tartani? Tréfásan szólva huszonöt évig, de az biztos, hogy márciusban végig látható lesz, és nagyon jó érzés, hogy az ország számos színházának közönségszervezője már jelezte, felveszik a jövő évadjuk műsortervébe.– Az általunk előadott zenés alkotás a majdnem musical kategóriába tartozik, amelyet csak nagy kedvvel és odaadással lehet csinálni. Nehéz feladat színésznek, műszaki stábnak, rendezőnek egyaránt, mert mindenkit kimozdít a komfortzónájából. De mi-után valamennyien akartuk a sikert, egyetlen hiszti, konfliktus és szájhúzogatás nélkül, a lehető legtöbb energiát belefektetve jutottunk el a bemutatókig. Maga a betanulás is sajátságos, mondhatni tudathasadásos állapot, mert egyszerre kell színészként, énekesként és táncosként megfelelni. A próbák során érezhető volt a folyamatos fejlődés, amelyben sokat számított, hogy a szereplők külön, egyénileg is vállalták a pluszmunkát.– Úgy látszik, jól érzi magát nálunk… Látjuk, hogy elképesztően nagy tudás áll a Győri Balett egykori művésze mögött, nemcsak táncművészeti, hanem összességében színházművészeti szinten is. Végig hozzá tudott szólni a darab részleteihez, a jelenléte inspirálóan hatott az egész társulatra. Elárulom, hogy együttműködésünk valószínűleg átnyúlik a jövő évadra is…– Ebben az évadban még három bemutatónk lesz. Kocsis Rozi rendezi Ilók és Mihók mesetörténetét, az én feladatom lesz A kismalac és a farkasok ismert bábjátékának megvalósítása, míg az utolsó bemutatóra, a Ludas Matyira a nagyteremben kerül sor. Ennek érdekessége, hogy az ugyancsak kiváló korábbi Győri Balett-tagok, Bombicz Barbara és Tárnoki Tamás fia, a színművészeti rendezői szakán végző Tárnoki Márk diplomamunkája.