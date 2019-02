Toszkán nyaralót ért egyetlen corvina

Húszfokos hőmérsékleten védik a több millió euróra biztosított köteteket . Fotó: Móricz István

New Yorkból, Párizsból és Bécsből is érkeztek kódexek arra a kiállításra, amit az Országos Széchényi Könyvtárban lehet megnézni február 10-ig. Mindegyik Corvinát különleges ládákban szállították. A kódexek értéke felbecsülhetetlen, biztosítási értékük darabonként több millió euró, azaz több száz millió forint. Speciális üvegtárolóban, húszfokos hőmérsékleten, 40-50 fokos páratartalomban és félhomályban óvják őket.A Corvinák a maguk korában is hihetetlen értékkel bírtak, egy könyv árából akár nyaralót is lehetett venni Észak-Olaszországban, Toszkánában. Mivel ezeket a hatalmas kódexeket állati bőrből készült pergamenlapokra írták, egy-egy darabhoz akár egy egész juhnyájat is le kellett ölni.A kiállítás egyik szenzációja a legújabban, 2010-ben azonosított Corvina, amelyre egy magyar kutató, Németh András bukkant Ausztriában. A Teológus Szent Gergely műveit tartalmazó könyv mintegy ezeréves, és Mátyás tulajdonában volt.A pompás, Itáliában készült kódexek megrendelése mellett a magyar királyi udvarban is készültek hasonlóan értékes, díszes kéziratok. Ilyen A magyarok történetének rövid foglalata, amelyről a kiállítás kurátora, Zsupán Edina állapította meg, hogy Magyarországon alkották. Címlapján Beatrix és Mátyás látható, de az uralkodóváltás miatt már II. Ulászló címere is ott dísze­leg.

Egyedi bőrkötés

A Bibliotheca Corviniana Hunyadi Mátyás híres budai könyvtára volt. Az ott őrzött, illetve onnan származó kódexek hagyományos elnevezése a Corvinák. Mátyás halálakor becslés szerint 2500 létezhetett, s több megrendelt és elkészült kódex már Firenzében maradt. Ma azokat a kódexeket és kéziratokat sorolják a Corvinák közé, amelyekben szerepel Mátyás vagy az utóda címere, vagy Mátyás budai könyvtárára jellemző egyedi bőrkötésben vannak, vagy egyértelmű forrás igazolja, hogy a reneszánsz magyar uralkodó számára készült.