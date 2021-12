A közutak megfelelő műszaki állapota fontos a magyar emberek, a vállalkozások és az egész gazdaság számára. A kormány jelentős forrást mozgósít a karbantartási lemaradás ledolgozására, az elmúlt évtizedben több mint hatezer kilométeren állítottak helyre főként alsóbb rendű utakat.

A Magyar Közút 2021-ben lezáruló vagy idén megindított beruházásaiban összesen mintegy 480 szakasz újul meg. A több mint 1250 kilométert érintő fejlesztések összértéke meghaladja a 220 milliárd forintot. A ráfordítások felét a kistelepülések lakosságmegtartó képességének erősítését szolgáló Magyar Falu program biztosította. Ennek forrásaiból támogatott projektek tették ki az érintett útszakaszok több mint négyötödét, a rendbe tett kilométerhossz kétharmadát.

– A kormány támogatásával idén összesen kilencmilliárd forintért vásárolhattunk új munkagépeket. Míg 2010 előtt erre alig költhettünk, a múlt évtized elejétől mostanáig több mint 43 milliárd forintért szerezhettünk be másfél ezernél is több eszközt az utak üzemeltetéséhez, karbantartásához. Társaságunk így saját jármű­veivel, külső közreműködő bevonása nélkül is képessé vált komolyabb felújítások kivitelezésére – mondta Szilvai József Attila, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vezérigazgatója.