A helyi polgárőrök a Magyar Falu programban 5 millió forintot nyertek gépkocsi vásárlására. – Viszont az au­­tóárak emelkedése miatt ez az összeg nem volt elég, ezért helyi vállalkozókhoz és néhány magánszemélyhez fordultam, akik szinte kivétel nélkül a polgárőrség segítségére siettek, így összejött a szükséges pénz, és sok év után végre megvehettük az autót – mondta Mucsi Antal, a Szeri Polgárőr Egyesület elnöke. Ez azt is bizonyítja, hogy a szervezet eddigi tevékenységével elégedettek a helybeliek, és a továbbiakban is számítanak rájuk, a munkájukra. A kocsit felszerelik fe­­délzeti és rendszámfelismerő kamerával, így a jövőben akár a rendőrséggel közösen is fel tudnak lépni a gyorshajtókkal szemben.

Idén több sikeres akciójuk volt, például az egyik éjszaka is­­meretlenek eltulajdonítottak egy személygépkocsit, amit azonnal jelentettek Mucsi Antalnak, és forró nyomon 1 órán belül megtalálták az elkövetőket és az au­­tót. Nagy értékű ékszerlopásnál 24 órán belül megtalálták a tettest és az ékszereket, valamint fényes nappal kerékpárt vittek el, ebben az esetben is gyorsan az elkövető és a lopott bringa nyomára akadtak.

– A jövőben is igyekszünk jól szolgálni a települést, az itt élőket – tette hozzá Mucsi Antal.