Továbbra sem mutatták ki az influenzavírust egyetlen mintában sem, amelyeket a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) Nemzeti Influenza Referencia Laboratóriumában vizsgáltak. A központ beszámolója szerint két hete összesen 53 betegtől érkezett légúti minta influenzavírus kimutatása céljából, de az elvégzett vizsgálatok nem azonosították a vírust.

Az orvosok jelentései alapján végzett becslés szerint november 29. és december 5. között az országban 13 ezer 100-an fordultak orvoshoz influenzaszerű tünetekkel. Továbbra is a fiatal felnőttek, vagyis a 15–34 évesek körében van a legtöbb beteg, ők a panaszosok 39,7 százalékát jelentették. Őket követik a 35–59 évesek 28,9 százalékkal, a 0–14 éves gyermekek 18 százalékkal, és a 60 éven felüliek 13,4 százalékkal.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai szerint megyénkből mentek legkeve­sebben orvoshoz influenza­szerű tünetekkel, itt 100 ezerből 47-en keresték fel háziorvosukat. A legtöbb beteg Budapesten van, ahol 100 ezerből 186-an kértek orvosi segítséget. A fővárost Győr-Moson-Sopron megye követi 185 beteggel.

Az NNK beszámolt arról is, hogy az év 40. és 48. hete kö­­zött összesen 409 vizsgálati anyagot dolgoztak fel, influenzavírus okozta fertőzést nem igazoltak, 105 megbetegedés hátterében légúti óriássejtes vírus (RSV), 6 esetben adenovírus-fertőzés állt. A 48. héten 17 betegnél az RSV állt, míg 2 betegnél az adenovírus kóroki szerepét igazolták.

Ócsai Lajos, az Országos Tisz­­tifőorvosi Hivatal Járvány­ügyi Főosztályának nyugalmazott vezetője arról számolt be a közösségi oldalán, hogy a magyar lakosságnak általában a 15–20 százaléka fertőződik meg influenzavírussal, de tavaly ez az arány gyakorlatilag nulla volt, idén azonban az előrejelzések szerint ez 30–40 százalékra is ugorhat. Hozzátette, a vírus legutolsó mutánsvariánsa tavaly alig talált „áldozatot”, ezért nagyon kevés emberben alakult ki védettség ellene, így az akkori és az azóta kiala- kult mutáns is tömegével talál fogékony szervezetet a fertőzésre.