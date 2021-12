De­cember 1-jétől a foglalkoztatási szempontból hátrányos helyzetűek után is igényelhető a 90 napos munkatapasztalat-szerzést elősegítő támogatás a Vállalkozások munkaerő támogatása programban – jelentette be Bodó Sándor.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára elmondta, a kiterjesztéssel még tovább csökken­het az álláskeresők száma, má­­sok mellett pályakezdők és tartósan munkanélküliek előtt nyílhat új lehetőség az elhelyezkedésre. A program bővítésével az alacsony iskolázottságúak és a szakképzettséggel rendelke­­ző, 30 év alatti álláskeresők után decembertől a hátrányos helyzetűek is jelentős munkahelyteremtő támogatásban részesülhetnek.

Az állami hoz­­zájárulás mértéke a foglalkoz­tatót terhelő bruttó bér és a ténylegesen átutalt szociális hozzájárulási adó összegének 100 százaléka, de teljes munkaidő esetén havonta legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér 150 százaléka. Az első kilencven napban a frissen felvettek munkatapasztalat-szerzésének költségeit térítik meg.

A folytatásban fél éven át igényelhető a Vállalkozások munkaerő támogatása is, ami akár havi 100 ezer forintot jelenthet a foglalkoztatónak. A továbbiakban tehát a 25–30 év közötti pályakezdők, az 50 év felettiek, a közfoglalkoztatásból 30 napnál nem régebben kilépettek és a tartósan regisztrált álláskeresők után is járhat a támogatás. A kibővített körbe tartoznak azok is, akik gyermekgondozást vagy hozzátartozójuk ápolását követően állnának munkába. A részletes dokumentáció december elsejétől már elérhető a www.munka.hu oldalon.

– A vállalkozások munkaerő támogatását már közel 29 ezer újonnan felvett korábbi álláskereső után ítéltük oda összesen mintegy 16 milliárd forint értékben – mondta az államtitkár.