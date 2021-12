Jelentősen csökkent a minorita szerzetesek száma, így a tavasszal elhunyt plébá­nos helyére nem érkezett új Szegedre. Ezért a szerzetesrend visszaadta az egyházmegyének a felsővárosi plébániát, ahol július végéig Kondé Lajos látja el a feladatokat. Lapunknak szá­­molt be terveiről.

– A mai szegedi Szent Miklós-­templom minorita templomnak épült az 1700-as évek közepén, mellé a szerzetesek kolostort is építettek, azonban 1950-ben a minorita szerzeteseket is kitelepítették, ekkor az egyházmegyéhez került a plébánia, a kolostort pedig elvették. A rendszerváltás után visszajöttek a minoriták, akik visszavették az egyházközséget, valamint később a rendházat is visszakapták. Most azonban újra a Szeged–Csaná­­di Egyházmegyéhez került a felsővárosi egyházközség, mert országszerte lecsökkent a szerzetesek száma, Bogdan atya halála után nem tudtak másik plébánost Szegedre helyezni – számolt be lapunknak Kondé Lajos plébános arról, hogy decembertől miért ő látja el oldallagosan a felsővárosi egyházközséget.

A pasztorális helynök által említett Bogdan Adamczyk, a Szeged-Felsővárosi Szent Miklós Minorita templom plébánosa és rendházfőnöke idén áprilisban hunyt el koronavírus-fertőzés miatt életének 56. és szerzete­­si papságának 27. évében. A len­­gyel származású plébános helyére azonban nem érkezett új szerzetes, ezért tárgyalás kezdődött a minorita tartományfőnök és az egyházmegye püspöke kö­­zött. Ennek eredményeként született meg az a döntés, hogy visszaadják az egyházközséget az egyházmegyének.

– Szeged egyik legnagyobb egyházközsége ez, éppen ezért nehéz feladat megfelelő lelkipásztort találni a plébánia át­vételére. Így Kiss-Rigó László püspök azzal bízott meg, hogy tegyem átlátható, rendezett, könnyen átvehető plébániává. Július 31-ig látom el az egyházközséget plébánosi jogkörrel rendelkező személyként. Ezt követően új plébános érkezik majd – részletezte. Kondé Lajos jelezte, teszi mindezt úgy, hogy a hívek lelki gondozására is nagy hangsúlyt fektet, hogy semmiben se szenvedjenek hiányt.

Hozzátette, bár nagy létszámú egyházközösség ez, mégis az a céljuk, hogy ezt a számot tovább növeljék.