Vereséggel búcsúzott az esztendőtől a Bodrogi Bau Vásárhelyi Kosársuli csapata, miután kikapott a Kecskemét U23 vendégeként.

Bár úgy tűnt, szorosabb meccset játszhat a vásárhelyi csapat az élvonalbeli Kecskemét U23-asainak otthonában, hiszen egy 11–0-s futással válaszoltak a meccset nyitó hazai kosarakra, később kiderült, erre nem volt reális esélye. A második negyed közepén ugyanis már 10 ponttal vezettek a hazaiak, akik tar­tották is ezt a különbséget. A harmadik játékrész elején újabb ritmusváltás jött a KTE-től, aminek köszönhetően már a húsz pontot is átlépte a különbség a 26. percben 54–33-nál. Ekkor el is dőlt a meccs, a folytatásban csak a hazai győzelem aránya maradt nyitott kérdés. Végül 23 ponttal kapott ki a Kosársuli, amely január 6-án lép legközelebb pályára: akkor a soproni SMAFC érkezik majd a Hódtói Sportcsarnokba.

Utasi Gábor: – Ellenfelünk tá­­madásban és védekezésben is felülmúlt minket, ezt az eredmény is mutatja. Gratulálok a Kecskemétnek!

Kecskemét U23–Bodrogi Bau Vásárhelyi Kosársuli 81–58 (15–14, 25–14, 22–11, 19–19)

Férfi kosárlabda NB I./B, Zöld csoport, 13. forduló. Kecskemét, Mercedes Benz Sport­akadémia, vezette: Radnóti, Reisz, Mintál.

Kosársuli: Pavlovic 3, Bodócsi 3/3, Varga Á. 9/3, Bálint 13/3, Burko 12. Cserék: Kovacevic, Varga Z. 5/3, Borbáth 2, Vejinovic 6/3, Knyur 5/3, Nánási, Megyesi. Edzőpáros: Szablics Péter, Utasi Gábor.