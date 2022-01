Eldőlt, hogy a makói M Color 2009 Kft. fogja bővíteni és felújítani a nagylaki egészségházat – tájékoztatta lapunkat a falu polgármestere, Kolozsvári Rozália. A kivitelezőt három jelentkező közül a falu képviselő-testülete választotta ki hétfő délutáni ülésén. Azért rájuk esett a választás, mert ők adták a legjobb, 42 milliónál kisebb árajánlatot. A tervek szerint az 50 négyzetméteres bővítésnek köszönhetően új várótermet, egy különálló védőnői irodát és egy mozgáskorlátozottak számára használható mosdót is kialakítanak az egészségházban.

Emellett felújítják a tetőt, amelyet mentesíteni kell az azbeszttől. Az épületegyüttes közvetlen szomszédságában, egy önkormányzati tulajdonú területen, parkolót is kialakítanak. A beruházásra azért van szükség, mert az 1980-as években épült egészségház ma már szűkös és korszerűtlen. A háziorvosi rendelő, a védőnői szolgálat és egy fiókgyógyszertár működik az épületben, de a rendelőnek és a védőnői szolgálatnak nincs külön váróterme. Mint korábban megírtuk, az első, sikertelen pályázatot még az előző ciklusban nyújtották be a felújításra. Most megvan rá a szükséges pénz.

A polgármester ma hívja fel a kivitelező cég ügyvezetőjét, egyeztetni a részleteket, majd szerződést kötni. Abban bízik, hogy a munka néhány héten belül, a jó idő beálltával megkezdődhet és egy évnél több időre nem lesz szükség hozzá. Az pedig a munka megszervezésétől függ, hogy átmenetileg el kell-e majd költöznie a rendelőnek. Ha így lesz, akkor el lehet ideiglenesen helyezni például a művelődési házban.