A cégvezető elmondta, hogy a vízforgatós medencéknél évente kétszer kötelező a karbantartás, amit Kisteleken hagyományosan január elején, illetve júniusban, a tanév zárásakor ejtenek meg. Ekkor néhány napra, a munkák elvégzéséig bezárják a termálfürdőt, amely idén január 3-án történt meg.

– Ilyenkor a kvarchomokot tartalmazó szűrők, tartályok töltetét is cseréljük, és elvégzünk minden olyan karbantartási munkát, amit folyamatos üzem mellett nem lehet, például a fugázást, a tisztasági fes­­tést, és tisztítjuk a hőcserélőket is. A gépészeten és a fürdő területén mindent átnézünk – természetesen a medencéket is –, átvizsgálunk, és amennyiben szükséges, az apróbb és komolyabb javításokat is megcsinálják munkatársaink – sorolta Fülöp Roland.

Mint már volt róla szó, nemcsak az említett a munkákat veszik sorba, hanem ilyenkor a fürdő teljes területén nagytakarítást is tartanak. A kötelező feladatok elvégzését követően január 7-én, pénteken 12 órakor nyitja meg újra kapuit a helybeliek és a kisvárosba látogatók előtt a termálfürdő.