Bordány a Magyar falu programban többek között kerékpár­út-felújításra, közterület-karbantartást segítő eszközökre és játszótérfejlesztésre kért támogatást.

A képviselő-testület januári ülésén döntött számos pályázatról, február 8-ig négyet sikerült határidőben benyújtaniuk.

Többek között szeretnének vásárolni egy kistraktort pótkocsival, rászerelhető tolólappal és egy magassági ágvágót. A következő pályázat a Hunyadi téri játszótér bővítését szolgálja.

A belterületi kerékpárút-hálózat is megújulhat, 2300 méter hosszú szakaszon teljes körű felújítást tervez az önkormányzat. Az aszfaltburkolat felújítása mellett 1300 méter hosszan szegélykő elhelyezését is tervezik, továbbá 780 négyzetméteren a padkát is megújítják, ami a biztonságos közlekedés mellett az esővíz-elvezetésben is fontos.

Ugyancsak pályázati forrásból valósulhat meg az urnafal bővítése.

Tanács Gábor polgármester elmondta, hogy a képviselő-testület döntésének megfelelően még két pályázatot szeretnének benyújtani: Park téri lakóházat szolgálati lakássá alakítanák, az önkormányzati ingatlanok fejlesztését célzó pályázatból pedig egy garázs megépítése a cél.