A vásárlóik összefogásával se­­gíti a mentőszolgálat munkáját a Hunor Coop. A bolthálózat idén kétmillió forintot gyűjtött össze a mentősöknek hűtőmágnesekkel, az összegből azokat a mentőállomásokat támogatják, ahonnan a támogatások érkeztek.

– Az egy évvel ezelőtt megszervezett, a Mentőszolgálatot támogató jótékonysági akciónknak nagyon nagy sikere volt. A vásárlók részéről sok pozitív visszajelzés érkezett hozzánk, amely arra ösztönzött bennünket, hogy év végén, illetve idén év elején ezt megismételjük. Az igen nehéz járványhelyzetben a mentősök emberfeletti munkát végeznek mindannyiunkért. Úgy éreztük, hogy ezt nekünk valamilyen formában idén is viszonoznunk kell. Bennünket is meglepett a vásárlóink aktivitása, így idén 300 ezer forinttal többet tudtunk adományozni a mentősöknek – nyilatkozta lapunknak Mészáros Zoltán, a Hunor Coop Zrt. vezérigazgatója.

Az üzlethálózat Csongrád-­Csanád, illetve Bács-Kiskun megyében működő, közel öt­­ven üzletében tízezer jótékonysági hűtőmágnest értékesített, amelynek teljes bevételét felajánlotta az Országos Mentő­szolgálat Alapítványának. Jó­­tékonysági akciójuk eredményeként idén kétmillió forint támogatást adhattak át az alapítványnak.

Az adomány átadásakor Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője többek között elmondta, hogy nemcsak fizikai, de lelki terhelés alatt is álltak kollégái a járványhelyzet ideje alatt. – Az elmúlt időszak nagyon nehéz volt mindenki számára, sajnos még nincs vége, de reményeink szerint már kifelé jövünk belőle.

Ez nemcsak fizikai, hanem komoly lelki terhet is rótt a szolgálatra. Ezért is nagy dolog nekünk a Hunor Coop, illetve a részvénytársaság sok ezer vásárlójának anyagi és lelki támogatása, akik ezzel is kifejezték szolidaritásukat a mentősök munkája iránt. Ígérjük, hogy tesszük tovább a dolgunkat, ugyanazzal a hivatástudattal, mint eddig. Az adományt pedig úgy hasznosítjuk, hogy azon Coop-üzletek vonzáskörzetében, ahonnan a támogatások érkeztek, többek között Szentesen, Hódmezővásárhelyen, Makón és Kalocsán a helyi mentősök eszközfejlesztését kiemelten kezeljük – fogalmazott Győrfi Pál.