– A faluház rekonstrukciójá­­ra tavaly ősszel nyertünk a Ma­­gyar falu programban 20,5 millió forintot, és a munkát március 3-án kezdte meg a közbeszerzés nyertese, a kisteleki Sisák Építőipari Kft.

– kezdte beszélgetésünket Tóth Tibor, Csengele polgármestere.



A beruházásban felújítják a tetőszerkezetet, a lécezés zajlik, utána kerülnek helyükre a cserepek, az ereszcsatornákat is kicserélik, így megszűnhetnek a korábban sok fejtörést okozó beázások. Belső rekonstrukció is szerepel a tervekben: felújítják a vizesblokkokat, parkettát csiszolnak, egy-két nyílászárót is újrafestenek, valamint kidobják a nagyteremből a bordásfalakat, amiket a testnevelésórák miatt szereltek fel anno a falakra – sorolta a faluvezető. Mikor legutóbb, egy hete sincs, Csengelén jártunk, akkor is láthattuk, hogy javában dolgoznak a faluházon a szakemberek.



– A munkákkal a kivitelezőnek május elejére kell elkészülnie, hiszen május 14-én, szombaton már iskolabált rendezünk a megújult létesítményben

– kö­­zölte Tóth Tibor. Azt követően pedig elképzelhető, hogy esküvőknek, lakodalmaknak ad majd otthont, hiszen májusban minden hétvégére jut egy ilyen családi ünnep. Június 4-én, 5-én tartják a falunapot, amelynek szinte az egész község a helyszíne, a lovasok például a megújult faluháznál gyülekezhetnek.



A polgármester azt is el­­árulta, hogy az 572 millió fo­­rintos állami beruházásból épülő, úgynevezett A típusú, vagyis 18×30 méteres küzdőterű iskolai sportcsarnok műszaki átadás-átvétele tegnap délelőtt megkezdődött. Az időközben megérkezett sportpadló hétfő délutánig a helyére került. A létesítményt – mint már írtuk – az új tanévtől, ősztől vehetik birtokba a diákok.