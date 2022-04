282 határsértőt tartóztattak fel Ásotthalom, Röszke, Mórahalom, Pusztamérges, Szeged-Gyálarét, Szeged, Kübekháza, Ruzsa és Öttömös közigazgatási területén kedden az egyenruhások, akik Bács-Kiskun és Csongrád-­Csanád megyében összesen 480 főt akadályoztak meg a hazánk területére történő illegális belépésben.

Emellett az Ásotthalom közúti határátkelőhelyen egy szerb embercsempészt is fogtak, akinek az autójában egy ember bújt meg. A megbújt személy bangladesinek vallotta magát, azonban sem személyazonosságát, sem tartózkodása jogszerűségét nem tudta igazolni. A rendőrök a hatályos jogszabályoknak megfelelően jártak el az illegális migránssal szemben, míg a jármű ve­­zetőjét előállították, vele szem­­ben embercsempészés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás.

Szerda hajnalig újabb 133 illegális migránst tartóztattak fel Ásotthalom és Öttömös külterületén a járőrök, majd szerda délelőtt további 37 bevándorlót fogtak Ásotthalom és Szeged-Gyálarét külterületén.

A két nap alatt feltartóztatott illegális migránsok ellenőrzésük során szír, török, afgán, pakisztáni, tunéziai, indiai, je­­meni, koszovói, líbiai, palesztin, bangladesi és szomáliai állampolgárnak vallották ma­­gukat, de személyazonosságukat és magyarországi tartózkodásuk jogszerűségét sem tudták igazolni, így a rendőrök visszakísérték őket a határzárhoz.

Vargha Márk, a Migrációkutató Intézet kutatója szerint az adatok évek óta azt bizonyítják, hogy az illegális bevándorlás tavasszal erősödik. A Kossuth rádiónak adott interjúban el­mondta, a számok növekedésé­nek nemcsak a jó idő az oka, hanem az is, hogy a kontinenst most érte el az afganisztáni hullám. Rámutatott: az, ami tavaly nyáron a tálib hatalomátvétellel bekövetkezett, hogy nagyon sokan elkezdtek menekülni Af­­ganisztánból, annak a hatása most kezd lecsapódni.

Hozzátette, a Balkánon a becs­­lések szerint jelenleg mintegy 20 ezer migráns várakozik. Főként fiatal afgán férfiak ér­keznek.