A húsvétra ké­­­szül mindenki, a Kisteleki já­­rásban is a hagyományőrzés jegyében rendeznek eseményeket. Kezdjük a sort Balástyával, ahol a Páduai Szent Antal római katolikus templom előtti téren és a Tanodánál már láthatók az ünnepi dekorációk.



Pusztaszeren – ahogy a te­­lepülés Facebook-oldalán fo­­galmaznak – „két ínséges év után, amikor a pusztaszeri lá­­nyok és asszonyok hervadoztak, idén húsvéthétfőre újra ha­­gyományőrző locsolkodást szervezünk”. Ezért várják olyan legények jelentkezését Szabó Zsófiánál a 30/538-6973-as szá­­mon, akik szívükön viselik a lányok frissességét, és részt vennének a locsolkodásban, és bátor lányokat is „toboroznak”, akik állják a hideg vizes fürdőt, és finomságokkal kedveskednek a locsolóknak.



A Szeri Húsvéton ismét megismerkedhetünk az ünnephez kötődő hagyományokkal, és át is élhetjük azokat vasárnap és hétfőn 10 órától az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. Kicsiknek és nagyoknak egyaránt kellemes kikapcsolódást ígér a programkavalkád. Vasárnap a Puszta Házánál ma­­dármegfigyelési nap is lesz, an­­nak keretében kutyás bemutatót is tartanak az előadások mellett. Hétfőn 12.30-tól rende­zik a hagyományos húsvéti lo­csolkodást, előtte ételszentelés az Ányási kápolnában Antal Imre plébánossal, azelőtt pedig tojáskeresés a skanzen teljes területén. A skanzen utcáján to­­jásfestés, kalácssütés, ételszentelés, régimódi locsolkodás, bábszínház és néptánc is várja a rendezvényre érkezőket.

A Nomád Parkban X. századi tevékenységeket próbálhatnak ki a látogatók, lőhetnek íjjal, emellett lesz nemezelés és szalagszövés autentikus magyar népzenével, amelyet a Nyenyere Egylet szolgáltat. A lovaspályán megismerhetjük a nomádok fé­­lelmetes harcmodorát, fegyvergyakorlatait és lovasjátékait. Ezeken kívül természetesen a megszokott látványosságok és kiállítások is megtekinthetők.