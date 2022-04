Ezek több mint 65 ezer baromfit érintenek, de Bács-Kiskun megyében is tovább terjed a betegség.



Nálunk Zákányszéken egy 22 ezer húshasznú ludat tartó gazdaságban a nagyarányú elhullás és az idegrendszeri tünetek miatt következtettek a betegség lehetséges megjelenésére. A Nébih laboratóriumi vizsgálatai megerősítették a madárinfluenza-vírus H5N1 altípusának jelenlétét. Az állományok felszámolása folyamatban van, megyénkben a hatóság kockázatelemzés alapján a kötelezően előírt 10 km sugarú megfigyelési körzet bővítése mellett döntött.



A Békés és a Csongrád-Csanád megyei esetek mellett az elmúlt héten Bács-Kiskunban is további gazdaságokban igazolta a madárinfluenzát a Nébih, ezért itt is bővíteni kellett a megfigyelési körzeteket. A hivatal arra figyelmeztet, hogy a járványügyi előírások betartása kiemelt jelentőségű a betegség elleni védekezésben. Az ország magas kockázatú területein továbbra is kötelező a baromfiállományok zártan tartása.