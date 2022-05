Új lakásrendeletet alkotnak meg Szegeden, ugyanis a városve­zetés szerint a régi elavult, így egy korszerűbb és igazságosabb rendeletet készítenek, erről a jogi bizottság már döntött, ma a pénzügyi bizottság tárgyalja az ügyet. Német Ferenc önkormányzati képviselő szerint azonban nem azért kell új rendelet a városban, mert korszerűtlen a jelenlegi, hanem azért, mert az 18 pontban is jogsértő, erre a kormányhivatal hívta fel az önkormányzat figyelmét.

– Jogellenesen szedtek be óvadékot a szociális lakások bérlőitől, pedig ezt a törvény tiltja. Az érintettek közül volt olyan, aki perre ment, és másodfokon meg is nyerte azt az IKV Zrt.-vel szemben. A legelesettebbektől szedték be a pénzt, azoktól, akiknek leginkább szüksége lenne a szolidaritásra. A városvezetés dönthetne úgy, hogy a törvényellenesen beszedett pénzt visszafizetik a bérlőknek, azonban erre nem látunk hajlandóságot, viszont ha a többi érintett is pe­relne, akkor az jelentős pluszköltséget jelentene a városnak. Nem hiszem, hogy érdemes olyan ügyre ügyvédi költséget fordítania a városnak, amelyet biztosan elveszít – magyarázta.

Ugyanakkor Német szerint az új rendeletben leírtak akár fe­­nyegetések is lehetnek a perre menők számára, például az, hogy 5 évről 3 évre csökkentik a bérleti szerződés időtartamát, tehát még az önkormányzati cikluson belül felülbírálhatják majd a jogosultságot. Így a pert megnyerő bérlő kapcsán dönthetnek úgy, hogy nem hosszabbítanak vele szerződést – tette hozzá.

A képviselő elmondta, ahogyan a hétfői bizottsági ülésen, úgy a szerdain is megoldási javaslatokat tesznek majd arra, hogy a befizetett pénzeket hogyan adja vissza a város, például a lakók annak is örülnének, ha a bérleti költségükből vonnák le az összeget.