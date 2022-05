A választási plakátok eltávolításának határideje tegnap járt le, Makón azonban van egy, amelyik a helyén maradt, mi több, már 28 esztendeje dacol az idővel. A főtéri Lordok háza polgármesteri hivatal felőli ár­kádjának belső falán látható, és mostanra már meglehetősen fakón, szakadozottan, de az Egyesült Kisgazdapárt miniszterelnök-jelöltjét, Szabó János földművelésügyi minisztert ajánlja az emberek figyelmébe azzal a szlogennel, „Ránk szavazzon, hogy földje, vagyona megmaradjon!”. Az elmúlt közel 3 évtized viharait, és persze pla­­káteltüntető akcióit minden bizonnyal annak köszönhetően élte túl, hogy körülbelül 3 méteres magasságban helyezték el. Ez azonban még hagyján: azt is átvészelte, amikor néhány hete egy teherautó leszakította az árkád felső díszborítását, sőt a felette futó csöveket is megrongálta, amelyek vízzel árasztották el a környéket.



28 esztendő egy ember életében is nagy idő, így nem csoda, hogy a pártra ma már nem sokan emlékeznek. Pedig annak idején Makó az egyik bázisa volt, a város rendszerváltás utáni első polgármestere, Sánta Sándor ugyanis egy időben ennek a pártnak a soraiban politizált. Az 1993 novemberére megszerveződött párthoz olyan kisgazdák csatlakoztak, akik szembekerültek Torgyán Józseffel – a parlamenti képviselők közül az úgynevezett „kisgazda 36-ok” nagy része is ehhez a szerveződéshez csatlakozott. A kisgazdamozgalmakat egyesíteni kívánó szervezet aztán a soron következő, 1994-es választáson mindössze 1,3 százalékot ért el, így kiesett a parlamentből. A párt ma már természetesen nem létezik, így felszólítani sem lehet a plakát eltüntetésére. De nem is kell: így, ahogy van, muzeális érték már.