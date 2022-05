A korábbi magyar birkózóbajnokot, a 90 éves Bükk Józsefet köszöntötte hétvégén a kiskundorozsmaiak nevében Ruzsa Roland önkormányzatiképviselő-jelölt (Fidesz–KDNP). Beszámolója szerint Józsi bácsi 1956-ban Svédországba disszidált, ahol folytatta sportolói pályafutását, majd edzőnek állt, 1984-ben pedig a svéd birkózócsapat egyik szövetségi kapitánya volt a Los Angeles-i olimpián.

Pályafutását követően tüdőproblémákkal foglalkozó sportolókkal kezdett el foglalkozni, és egy speciális sóterápiával kezdte őket gyógyítani, tüdőkapacitásukat növelni. Dolgozott többek között a svéd kézilabda-válogatott mellett is, a kutatások során pedig kiderült, hogy Józsi bácsi terápiája csaknem 30 százalékos javulást eredményezett egyes sportolók esetében. Bükk József Kiskundorozsmán is meghonosította ezt a típusú gyógyítási módot, amelyet korábban Ruzsa Roland is kipróbált.

Az önkormányzatiképviselő-jelölt lapunknak kiemelte, mindenki figyelmébe ajánlja a dorozsmai sóterápiát, melyről a Kubikos utca 19. szám alatt kaphatnak részletesebb tájékoztatást az érdeklődők. Ruzsa Roland hozzátette, egészségünk megőrzése a legfontosabb.